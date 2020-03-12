İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı? - Son Dakika
Son Dakika Spor İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı? - Son Dakika Spor

İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?

6 saat önce

Liverpool, 1-0'ın rövanşında Atletico Madrid'i Anfield Road'da konuk etti ve uzatmalar sonrası 3-2 kaybedip elendi.

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Liverpool, 1-0'ın rövanşında Atletico Madrid'i Anfield Road'da konuk etti ve uzatmalar sonrası 3-2 kaybedip elendi. Normal süresi 1-0 biten maçta iddaa'da hangi kurallar geçerli? Uzatmada atılan goller sayılıyor mu? Karşılaşma "2.5 ALT" mı bitti, yoksa "2.5 ÜST" mü geçerli olacak? İşte detaylı bilgiler


İDDAA'DA 90 DAKİKA GEÇERLİ! UZATMALAR İÇİN İSE...


İspanya'da 1-0 biten maçın rövanşında Atletico Madrid, Anfield Road'da Liverpool'u 3-2 yenip adını üst tura yazdırmayı başardı.


Liverpool, ilk yarının 43. dakikasında Wijnaldum ile öne geçti, mücadele de bu sonuçla uzatmaya gitti. Uzatmalarda Firmino skoru 2-0'a getirse de Marcos Llorente (2) ve Alvaro Morata'nın golleriyle 3-2 kazanan Atletico Madrid oldu.


Eğer iddaa'da "2.5 ÜST" veya "KG VAR" gibi gollü seçenekleri aldıysanız kaybettiniz! Çünkü iddaa'da sadece 90 dakika skorları geçerli.


Kazanan tercihlerden bazıları ve oranları şu şekilde...


Maç Sonucu 1/ 1,38


İlk Yarı 1/ 1,80


Maç Skoru 1-0/ 4,90


Uzatma anlarında ise "Canlı İddaa" oyunları açıktı ve örnek vermek gerekirse skor "2-2" iken uzatmalarda 1 gol daha çıkar oynamak için "Uzatmalar 3.5 Alt/Üst" gibi bir seçeneğe oynamanız gerekiyordu.


Liverpool TD Jürgen Klopp maçtan sonra, Adrian'a yüklenmemeleri gerektiğini açıkladı...



Atletico Madrid, Liverpool, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:04 
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