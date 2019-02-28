İddaa"Da Yeni Dönem
6 dakika önce
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin 11 Şubat'ta ihale gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında bugünden geçerli olmak üzere 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır." denildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:29 Kaynak: AA
Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak
Babaannesinin Sevgilisi Tarafından Cinsel İstismara Uğrayan 11 Yaşındaki Kız Çocuğu, Doğum Yaptı
Son Dakika! Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü