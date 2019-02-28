"İddaa"da yeni dönem
1 saat önce
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:45
İddaa İhalesinde 10 Yıllık İmza Atıldı!
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