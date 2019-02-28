Son Dakika Haberleri: "İddaa"da yeni dönem

"İddaa"da yeni dönem

1 saat önce

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:45 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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