İddaa ihalesi yeniden düzenlenecek
1 saat önce
Daha önce yalnızca bir firmanın teklif vermesi üzerine iptal edilen İddaa ihalesi yeniden düzenlenecek.
Daha önce yalnızca bir firmanın teklif vermesi üzerine iptal edilen İddaa ihalesi yeniden düzenlenecek. İstekliler ihaleye 11 Şubat'a kadar teklif verebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:50
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