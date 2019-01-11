Son Dakika Haberleri: İddaa ihalesi yeniden düzenlenecek

İddaa ihalesi yeniden düzenlenecek

1 saat önce

Daha önce yalnızca bir firmanın teklif vermesi üzerine iptal edilen İddaa ihalesi yeniden düzenlenecek.

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Daha önce yalnızca bir firmanın teklif vermesi üzerine iptal edilen İddaa ihalesi yeniden düzenlenecek. İstekliler ihaleye 11 Şubat'a kadar teklif verebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:50 

Ekonomi
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