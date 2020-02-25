İddaa kuponuyla 22 bin 696 TL kazandı! Başrolde Henry Onyekuru... - Son Dakika
Son Dakika Spor İddaa kuponuyla 22 bin 696 TL kazandı! Başrolde Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor

İddaa kuponuyla 22 bin 696 TL kazandı! Başrolde Henry Onyekuru...

6 saat önce

Bu bir ilandırAykut Kocaman'ın Konyaspor'u Denizlispor'la yenişememiş ve o maç tecrübeli teknik adamın yeşil-beyazlı ekipte son maçı olmuştu.

İddaa kuponuyla 22 bin 696 TL kazandı! Başrolde Henry Onyekuru..., System.String[]

Bu bir ilandır


Aykut Kocaman'ın Konyaspor'u Denizlispor'la yenişememiş ve o maç tecrübeli teknik adamın yeşil-beyazlı ekipte son maçı olmuştu.


O kuponun detayına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...


Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de oynanan derbi, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.


Sarı kırmızılıların 20 yılı aşkın süren deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet hasreti, Onyekuru'nun etkili futboluyla sona erdi...


İşte o efsane kupon!

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk etmişti...




Denizlispor, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:41 
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