İddaa kuponuyla 22 bin 696 TL kazandı! Başrolde Henry Onyekuru...

Bu bir ilandır
Aykut Kocaman'ın Konyaspor'u Denizlispor'la yenişememiş ve o maç tecrübeli teknik adamın yeşil-beyazlı ekipte son maçı olmuştu.
O kuponun detayına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de oynanan derbi, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Sarı kırmızılıların 20 yılı aşkın süren deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet hasreti, Onyekuru'nun etkili futboluyla sona erdi...
İşte o efsane kupon!
Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk etmişti...