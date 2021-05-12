İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü - Son Dakika

İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü

12.05.2021 16:20
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü, System.String[]

Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı adeta nefes kesiyor. Geçtiğimiz gün oynanan karşılaşmaların ardından İddaa da yeni şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son karşılaşmalar öncesinde Beşiktaş 1.18'lik oranıyla favori olarak gösterilirken, Galatasaray'a ise 2.90'lık oran verildi. Matematiksel olarak şansı devam eden Fenerbahçe'nin oranı da 150 olarak açıklandı.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe iç sahada rakiplerine mağlup olurken, Denizli deplasmanında 4-1 kazanan Galatasaray, sarı-lacivertli rakibini geçerek Beşiktaş ile puanını eşitledi ve ligde 2. sıraya geçti. Ligin son haftası cumartesi günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak ve şampiyon belli olacak.

FAVORİ BEŞİKTAŞ

İddaa da Süper Lig'deki son maçlar öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Yapılan açıklamaya göre şampiyonluğun favorisi 1.18'lik oranıyla lider Beşiktaş. Beşiktaş'la aynı puanda yer alan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise 2.90. 2 puan geride bulunan Fenerbahçe'nin oranı ise 150 olarak belirlendi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.18

Galatasaray: 2.90

Fenerbahçe: 150

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Beşiktaş: 1.12

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 11.00

İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü

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Son Dakika Spor İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü - Son Dakika Spor


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