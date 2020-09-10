İDDEF, Asya'da 2205 su kuyusu açtı - Son Dakika

İDDEF, Asya'da 2205 su kuyusu açtı

İDDEF, susuzluk ve kirli suyla mücadele eden Asya Kıtası'nda hayırseverlerin desteğiyle 2205 su kuyusu açarak 1 milyondan fazla insanın hayatına dokundu.

İDDEF, Asya'da 2205 su kuyusu açtı, System.String[]

İDDEF, susuzluk ve kirli suyla mücadele eden Asya Kıtası'nda hayırseverlerin desteğiyle 2205 su kuyusu açarak 1 milyondan fazla insanın hayatına dokundu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) maddi ve manevi imkansızlıklar nedeniyle hayatlarının her alanında kirli suyla mücadele eden ve kilometrelerce su taşıyan insanları temiz suya kavuşturmak için su kuyusu, biosand filtre ve yağmur hasadı çalışmaları gerçekleştiriyor. İDDEF, 2011 yılından bu yana Asya'da yaptığı eğitim ve insani yardım çalışmaları kapsamında kirli suya bağlı hastalıklar nedeniyle ölümlerin yaşandığı Bangladeş, Nepal, Hindistan, Filipinler ve Arakan'da açtığı binlerce su kuyusuyla milyonlarca insanı temiz suyla buluşturduğunu açıkladı.

"Su Asya'ya hayat, sağlık, eğitim ve gelecek oldu"

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Asya kıtasında bağışçılarımızın desteğiyle İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarımızı özveriyle sürdürürken, özellikle Güney Asya bölgesindeki ülkelerde maddi ve manevi imkansızlıklar nedeniyle sağlıklı yaşamın devam etmesi için ihtiyaç duyulan temiz suya erişim sağlanamıyor. Sağlıklı suya erişimin zorlu şartlarda ve çok yetersiz olduğu Güney Asya ülkelerinde su çözümlerine yönelik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamında bu güne kadar hayırseverlerimizin desteğiyle Bangladeş'te 779, Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin yaşam mücadelesi verdiği çadır kentlerde 1000, Nepal'de 248, Hindistan'da 149 ve Filipinler'de ise 29 su kuyusu açtık. Asya'da açtığımız toplam 2205 su kuyusu ve kirli suları bakteri ve virüslerden yüzde 99 oranında arındırarak içme suyu haline getiren biosand filtre sistemi sayesinde 1 milyondan fazla insana umut olduk. Su kuyusu açtığımız yerlerde hastalıklar azalırken, kız ve erkek çocukları ile kadınların su taşımak için kilometrelerce yol kat etmeleri sona erdi. Temiz su Asya'da sadece su değil doğrudan ve dolaylı olarak sağlık, eğitim ve gelecek oldu" denildi.

"Güney Asya'nın en büyük problemi kirli su"

Asya kıtasında suyun yeterli miktarda bulunduğu ancak suların kirli olduğu vurgulanan açıklamada, "Güney Asya ülkelerinde su ihtiyacı büyük bir problem olduğu gibi kalabalık ve yoğun nüfus, maddi imkansızlıklar ile kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği nedeniyle var olan su kaynakları da kirleniyor. Bu nedenle insan atıklarının suya karışmaması için derin kuyuların açılması gerektiği bölgede İDDEF olarak ihtiyaca göre en düşük 50 metre ile 350 metre arası olmak üzere derin sondaj kuyuları açıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde manuel pompalı, merkezlerde ise 14-16 çeşmeli büyük şadırvan şeklinde kuyuları bölge halkıyla buluşturuyoruz. Aksi takdirde kirli ve arsenikli sular ölümlere, engelli doğumlara, salgın hastalıklara ve özellikle 5 yaş altı çocuklarda ölüme varan hastalıklara sebep oluyor. Ülkelerdeki su kuyusu ve biosand filtre projelerimizi cami, mescit, medrese, yoğun ve kırsal yerleşim bölgelerinde hayata geçirdiğimiz gibi Müslüman neslin yoksulluk nedeniyle ulaşamadığı eğitim ve insani yardımlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklama şöyle sonlandırıldı: "İDDEF, su sorununun çözümü için hayırseverlere aracı olarak Asya'da su kuyuları açmaya devam ediyor. Hayırseverler, bir su kuyusu açarak veya gücü yettiği miktarı su fonu projesine bağışlayarak temiz suya erişemeyen binlerce insana umut olabilir, 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alınıyor". - İSTANBUL

Güney Asya, Bangladeş, Nepal, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İDDEF, Asya'da 2205 su kuyusu açtı - Son Dakika

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