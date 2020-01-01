İDDEF'den insani yardım çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDDEF'den insani yardım çalışmaları - Son Dakika

İDDEF'den insani yardım çalışmaları

6 saat önce

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2019'da dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmaları gerçekleştirdi.

İDDEF'den insani yardım çalışmaları, System.String[]

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2019'da dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmaları gerçekleştirdi.

İDDEF açıklamasına göre, oluşum 2019'da 35 ülkede cami, mescit, medrese ve su kuyusu açarak, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi.

Açıklamada, "İDDEF olarak kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle her yıl daha fazla insana ulaşma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özveri, güven, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedefleyerek dünyanın dört bir yanında eğitime ulaşamamış, insani yardıma muhtaç kimselere dokunuyoruz. Hayırseverlerin bağışladığı emanetleri her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak milyonlarca insanın yüzünü güldürdük ve hayır duasını aldık. Nihai hedefimiz olan İslami eğitim çalışmalarıyla birlikte dünyanın dört bir yanında eğitime ulaşamayan çocuk ve gençlerimizi eğitimle buluşturduk." denildi.

Kamboçya, Yemen, Suriye, Gazze ve İran'da yapılan yardımlara yer verilen açıklamada, Asya, Afrika'da 702 adet su kuyusu açıldığı, çalışmalarla ilgili federasyonun www.iddef.org adresinden bilgi alınabildiği ifade edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehir yeni yıla su kuyruğunda girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un su sorunu için devreye girdi Leipzig cephesinden transfer açıklaması: Saracchi 1-2 güne Galatasaray'a gidecek Son yağışlar İstanbul'da barajları yüzde 4 doldurdu

Son Dakika Haberleri
18:22 Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor - Son Dakika
18:20 İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu - Son Dakika
18:20 Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı 15 hafif yaralı - Son Dakika
18:17 Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 18:25:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İDDEF'den insani yardım çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]