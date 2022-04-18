İDDEF, Gine'de her gün 3 bin kişiye iftar veriyor - Son Dakika
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İDDEF, Gine'de her gün 3 bin kişiye iftar veriyor

18.04.2022 08:45
İDDEF, Gine'de her gün 3 bin kişiye iftar veriyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazan boyunca Gine'de Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde hazırlanan 3 bin kişilik iftarlığı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazan boyunca Gine'de Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde hazırlanan 3 bin kişilik iftarlığı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan ayı yardım çalışmalarını "İyilik Seninle" sloganıyla 40 ülke 263 bölgede yapan federasyon, Gine'de hayırseverlerin destekleriyle her gün 3 bin kişilik iftarlık dağıtıyor.

Ekiplerin hazırladığı sıcak yemekler, başkent Konakri'de bulunan Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde, engellilerin yaşadığı Rotema Dispanseri'nde, Konakri Merkez Cezaevi ile çevrede yaşayan ağırlıklı dul ile yetimlerden oluşan yoksullara mobil iftar araçlarıyla ulaştırılıyor.

Ayrıca ülkenin çeşitli şehirlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine kumanya ve diğer bağışlar teslim ediliyor. İftar, kumanya, zekat, fitre ve fidye gibi bağışlar, ramazan çalışmaları kapsamında Gine'de her gün binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

İDDEF, toplam 33 ülkede yer alan tüm medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrenciler için her gün ümmet iftar sofraları da kuruyor.

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Mahmud Ustaosmanoğlu, Togo Cumhuriyeti, İftar, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDDEF, Gine'de her gün 3 bin kişiye iftar veriyor - Son Dakika


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