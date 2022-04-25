İDDEF, İdlib'deki Suriyeli yetim çocuklara iftar yemeği verdi - Son Dakika
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İDDEF, İdlib'deki Suriyeli yetim çocuklara iftar yemeği verdi

25.04.2022 11:08
İDDEF, İdlib'deki Suriyeli yetim çocuklara iftar yemeği verdi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İdlib'deki Suriyeli yetim çocuklara iftar verdi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İdlib'deki Suriyeli yetim çocuklara iftar verdi.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayı faaliyetlerinin sürdürüldüğü Suriye'nin İdlib kentinde sıcak yemek ikramı ve kumanya dağıtımlarının yanı sıra İdlib'deki bir yetimhanede kalan 250 yetim çocuk için iftar programı düzenlendiği belirtildi.

Yardım çalışmalarının "İyilik Seninle" temasıyla yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İDDEF olarak bölgede hizmet veren aşevimizde pişirilen yemekler ile kumanyaları çadır kentte ve inşa ettiğimiz briket evlerde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli sivillere dağıtmayı sürdürürken, yetim kardeşlerimizi unutmuyoruz. İftar saatinde çocuklarla bir araya gelen ekiplerimiz onlarla oyunlar oynarken yüzlerinin gülmesine vesile oldu. Suriye'deki savaşın esas mağduru olan milyonlarca çocuktan yüz binlercesi yetim kalırken birçoğu kurulan yetimhanelerde hayata tutunmaya çalışıyor."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDDEF, İdlib'deki Suriyeli yetim çocuklara iftar yemeği verdi - Son Dakika


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