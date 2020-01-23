İDDEF İdlib'e "Yardım Seferberliği" başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDDEF İdlib'e 'Yardım Seferberliği' başlattı - Son Dakika

İDDEF İdlib'e "Yardım Seferberliği" başlattı

6 saat önce

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İdlib'deki yoğun bombardımandan kaçan Suriyeli savaş mağduru ailelerin acil gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "İdlib Yaşam Projesi" kapsamında temel yaşam malzemelerinin dağıtımının yanı sıra çadır ve briket ev...

İDDEF İdlib'e

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İdlib'deki yoğun bombardımandan kaçan Suriyeli savaş mağduru ailelerin acil gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "İdlib Yaşam Projesi" kapsamında temel yaşam malzemelerinin dağıtımının yanı sıra çadır ve briket ev inşasına başladı.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Yardım Harekatı" temasıyla Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen acil insani yardım çalışmalarının kapsamının, İdlib'den Türkiye sınırına doğru gerçekleşen büyük göç ve soğuk hava nedeniyle genişletildiği kaydedildi.

Suriye'de 9 yıldır sürmekte olan iç savaştan büyük yara alan ve mağduriyet yaşayanların yanında olunduğu dile getirilen açıklamada, soğuk hava ve çamur deryasına dönen alanlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için çadır ve kalıcı konut olarak briket ev inşa edildiği, çadır ve evlerde kullanılmak üzere sünger yatak, battaniye ve yakacak dağıtıldığı anlatıldı.

Açıklamada, briket evlerin hemen yanı başına 500 litre hacmindeki su depoları koyulduğu vurgulanarak, hasar gören evlerin onarımının yapıldığı, mağdurlara pirinç, mercimek, sıvı yağ, şeker, reçel, bulgur, çay ve temizlik malzemelerinden oluşan kumanya ulaştırıldığı ifade edildi.

Savaş mağduru sivillerin Türkiye sınırındaki kırsal alanlarda kurdukları derme-çatma barakalarda yokluk içinde yaşam mücadelesi verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İDDEF olarak İdlib'de, kamplarda ve kırsal alanlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsa da dindirmek ve yaraları sarmak için ziyaretlerimizi sürdürüyor, hayırseverlerin emanetlerini teslim ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleriyle 100 adet briket evin inşasına başladık. İlk etapta bitireceğimiz 22 eve bombardımandan kaçan ailelerin yerleşmesi için harekete geçeceğiz. Bağışlanan kurbanların kesilmesiyle 550 aileye et, 400 aileye kumanya paketi, 250 sünger yatak, 600 kışlık kıyafet, 150 battaniye, 40 bin ekmek paketi, 60 ton kömür ve 750 litre mazot dağıttık. 310 yetimin bulunduğu yetimhaneye ve savaş şartlarına rağmen eğitime devam eden medreselere sıcak yemek ve kışlık kıyafet ulaştırdık, hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Suriye Ordusu'na saldırı: 40 ölü, 80 yaralı
İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle, bir hastane acilinin kırmızı alanı kapatıldı İstanbul'daki devlet hastanesinde hareketli dakikalar! Acil servis kapatılıp çalışanlara maske dağıtıldı BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİLİK

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 20:15:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İDDEF İdlib'e "Yardım Seferberliği" başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]