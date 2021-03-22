İDDEF, İdlib, Yemen, Gazze ve Arsal'a yardımları ulaştırdı - Son Dakika

İDDEF, iç savaş, açlık, salgın hastalıklar ve kış şartlarına karşı hayatta kalma mücadelesi veren Yemenli, İdlib ve Arsal'daki Suriyeli ile Gazze'deki Filistinli binlerce muhtaç kimseye kış boyunca yardım ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), insani yardım çalışmalarını yıl boyu sürdürdüğü İdlib, Arsal, Yemen ve Gazze'de soğuk havanın etkisini göstermesiyle beraber başlattığı "İyilik Isıtır" kış yardımı kapsamında gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye ve yakacak dağıttı. İDDEF, bu kapsamda İdlib'de 10 bin, Yemen'de 850, Arsal'da 400, Gazze'de ise 450 aileyi bölgedeki ekipleriyle ziyaret ederek kış yardımlarını teslim etti.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Yemen'de 6'ncı yılına giren iç savaş nedeniyle yaşadıkları şehirleri terk ederek güvenli bölgelerde hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru kardeşlerimizin özellikle kış mevsimi süresince daha çok yanında olmaya gayret gösterdik. İdlib, Lübnan Arsal, Yemen ve Gazze'ye yönelik başlattığımız "İyilik Isıtır" kış yardımı kampanyamız kapsamında Yemen'de çatışma ortamından uzaklaşarak kırsala kurdukları çadırlarda, açlık ve salgın hastalıklara karşı hayata tutunmaya çalışan mazlum aileleri yalnız bırakmadık. İyilik Isıtır hareketimizle kış aylarında da Yemenli kardeşlerimizin yanında olup kış yardımı yaptık. Bölgedeki ekiplerimiz, derme çatma barakalara sığınan mazlumları ziyaret ederek, bu zor günlerinde umut olmaya çalıştı. Özellikle gıda, barınma ve ısınma problemi yaşayan 850 ailemize gıda paketi, kışlık kıyafet ve battaniye teslim ettik. Çok küçük yaşlarda acılarla yoğrulan yavrularımızın mahzun yüzlerinde, hayırseverlerimizin kampanyaya verdiği destekle bir nebze olsun tebessüm olmaya çalıştık. Yardımlarımız yıl boyunca sürecek" denildi.

İdlib'de ve Lübnan'daki Suriyelilerin kış aylarında artan zorluklarının hafifletilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, "İyilik Isıtır yardım kampanyası kapsamında İdlib'deki İyilik Çarşısı projesiyle 20 bin kişiye giyim yardımı yapıp 4 bin aileye gıda kolisi dağıtarak, bölgede 7 tır dolusu yani 110 bin kilogram kömürün teslimini yaptık. Kış aylarının en büyük ihtiyacı olan barınak yardımı için altı ayrı bölgede toplam 600 briket ev inşa edip her aile için su deposu kurduk ve her gün ekmek ulaştırmaya devam ettiğimiz ailelere gıda ve yakacak yardımı yaptık. 40 bin ekmek dağıttığımız kardeşlerimizin barındığı briket evlerden kış şartlarına uygun olmayan 192'sinde çatı tadilatını tamamladık. Suriye'deki savaştan kaçarak sığındıkları Lübnan'ın Arsal bölgesindeki çadır kentte ağır kış şartları nedeniyle zor günler geçiren Suriyelileri de yalnız bırakmayarak, 400 aileye gıda kolisi ve yakacak yardımı teslim ettik. Hayırseverlerimizin desteğiyle mahzun gönülleri iyilikle ısıttık" ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde evleri yıkılan ve temiz suya ulaşılamayan aileler için çalışmalar yapıldığı anlatılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Abluka ve saldırı altında hayatlarını sürdürmeye gayret gösteren, yoksulluk krizinin gün geçtikçe büyüdüğü Gazze'de ise kış ayları çok zor geçti. İsrail saldırılarında evleri yıkılan aileler kurdukları derme çatma baraka ve naylon çadırlarda yaşam mücadelesi verirken etkili olan şiddetli yağışlar zor günler yaşattı. Bunlardan bir tanesi olan ve saldırılarda evi harabeye dönen, çocuğunu uykusunda sular içinde bularak çaresiz çırpınışlarıyla hafızalarımıza kazınan Gazzeli anne için hayırseverlerimizin desteğiyle harekete geçtik. Ailemizi Kalkınma ve İyileştirme projesi kapsamında çocuklarıyla birlikte sıcak yuvasına kavuşturduk. Gazze'de abluka, salgın ve zorlu kış şartlarına rağmen hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimizin kışı bir nebze de rahat geçirmeleri amacıyla gıda ve hijyen paketi, battaniye ve kışlık kıyafet dağıttık. Bu kapsamda Gazze'de 450 ailemize kış yardımında bulunduk ve yılda 20 bin kişinin faydalanacağı su kuyusu açma ve arıtma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Her bağışçımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz".

(İHA)