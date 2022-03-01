İDDEF'in Fildişi Sahili'nde yaptığı cami ve medreseler hizmete girdi - Son Dakika
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İDDEF'in Fildişi Sahili'nde yaptığı cami ve medreseler hizmete girdi

01.03.2022 08:29
İDDEF'in Fildişi Sahili'nde yaptığı cami ve medreseler hizmete girdi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF), çocukların eğitim alabilmesi, Müslümanların da ibadet edebilmesi amacıyla Fildişi Sahili'nin çeşitli bölgelerinde hayırseverlerin desteğiyle inşa ettiği mescit ve medreseler açıldı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF), çocukların eğitim alabilmesi, Müslümanların da ibadet edebilmesi amacıyla Fildişi Sahili'nin çeşitli bölgelerinde hayırseverlerin desteğiyle inşa ettiği mescit ve medreseler açıldı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarının sürdürüldüğü Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde yeni inşa edilen Ahıskalı Ali Haydar Efendi Medresesi, Halim Uygun Camisi, Nedime Erdoğan Medrese ve Camisi ile Yasemin Mescidi hizmete girdi.

Türkiye'den Fildişi Sahili'ne giden 10 kişilik heyet, başkent Yamusukro ile Tuye, Diegonefla, Lasseri ve Tabo bölgelerinde düzenlenen program ve toplu açılış törenine katıldı.

İDDEF'in eğitim çalışmaları kapsamında hizmete aldığı kalıcı eserlerden ilkinin açılışı Fildişi Sahili'nin Tuye şehrinde oldu.

Hayırseverlerin desteğiyle bölgedeki ihtiyaç sahibi Müslüman çocuk ve gençlerin ücretsiz eğitim alması amacıyla yapılan Ahıskalı Ali Haydar Efendi medresesinin açılışına bölge yöneticileri ile yerel halk katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahiler ve dualar okunan açılışta, katılımcılar öğrencilerle medreseyi gezdi.

Başkent Yamusukro'ya iki saat uzaklıktaki Diegonefla şehrindeki Nedime Erdoğan Medresesi ve Camisi de, İDDEF heyetinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fildişi Sahili'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi çocukların eğitime kavuşabilmesi ve bölgedeki Müslümanların ibadetlerini kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirmesi için bağışçılarının desteğiyle kalıcı eser inşa eden İDDEF'in Lasseri ve Tabo şehirlerindeki açılış törenlerinde de büyük heyecan ve coşku yaşandı.

Lasseri'deki Yasemin Camisi ile Tabo şehrindeki Halim Uygun Camisi dualarla hizmete girdi. Açılış törenini takip eden bölge halkı Türkiye'ye teşekkürlerini gönderirken, dua eden yaşlıların zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Fildişi Sahili'nde hayırseverlerin desteğiyle mescit ve medreseler açıldı Fildişi Sahili'nde hayırseverlerin desteğiyle mescit ve medreseler açıldı

Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Fildişi Sahili, Türkiye, Mescit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDDEF'in Fildişi Sahili'nde yaptığı cami ve medreseler hizmete girdi - Son Dakika


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