İDDEF'in Gazze ofisi açıldı - Son Dakika

İDDEF, Filistin'deki çalışma ve projelerini daha verimli gerçekleştirmek amacıyla Gazze ofisini hizmete aldı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Filistin'deki çalışmalarını sahadaki ekipleriyle birlikte sürdürülebilir ve daha verimli hale getirmek, son dönemdeki İsrail saldırılarının yaralarını daha hızlı sarmak için ülkenin en büyük şehirlerinden birisi olan Gazze'de hazır hale getirdiği ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, "İsrail'in uzun yıllardan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tuttuğu, ambargo uyguladığı ve yakın zamanda 11 gün boyunca bombaladığı Gazze'nin yanında olmaya hayırseverlerimizin desteğiyle devam ediyoruz. Şehit ailelerine bağışçılarımızın emanetlerini ulaştırdığımız ve acıları hafifletmeye çalıştığımız Gazze'deki insani yardım faaliyetlerimizi daha geniş ekip, çalışma merkezi, ulaşılabilir ve sürdürülebilir hale getirmek için Gazze ofisimizi resmi olarak hizmete aldık. 10 kişinin görev aldığı Gazze ofisimizde kardeşlerimiz için daha planlı, etkin ve hızlı bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilere göre yaklaşık 200 bin Filistinlinin acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu saldırılar sonucunda Gazze'de 30 sağlık tesisinin hasar gördüğünü biliyoruz. Gazze ofisimiz Filistinliler için kalıcı ve sürdürülebilir faaliyetler üretmeye devam ediyor" denildi.

Gazze'nin yeniden iyileştirme ve onarım sürecine girdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gazze ofisimizdeki ekiplerimizin aktardığı bilgilere göre İsrail'in saldırıları neticesinde 13 bin konut hasar gördü ve bin 800 ev yerle bir oldu. Enkazların çoğu Gazze'nin kuzeyinde ve merkezinde bulunuyor. Gazze'de şu ana kadar 283 kardeşimiz şehit, 2 binden fazla ise yaralı var. Saldırılarda yaşanan ölüm ve yıkıma karşı Gazze halkının desteğe ihtiyacı vardı. Bu kapsamda Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize acil yardım ve gıda desteğinde bulunduk ve bulunmaya tüm gücümüzle devam ediyoruz. Hastanelerde elektrik ihtiyacını gidermek için yakıt ikmali sağladık. 2 ambulans tedarik ederek, ilaç ve tıbbi malzeme teslim ettik. Saldırılarının durmasının ardından Gazze'de yapılanma vakti geldi. Hasar gören evlere tadilat desteğinde bulunuyoruz. Saha ekibimiz, hasar gören evlerin tadilat çalışması için istişarelerini tamamlayarak değerlendirme ve tespit yapmak üzere saha çalışmalarına başladı. Hayırseverler, Gazze'deki mağdur ailelere 'iddef.org' internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor". - İSTANBUL