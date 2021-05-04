İDDEF'in su arıtma projesi binlerce Filistinli vatandaşı temiz suya kavuşturdu - Son Dakika

İDDEF'in su arıtma projesi binlerce Filistinli vatandaşı temiz suya kavuşturdu

04.05.2021 00:57
İDDEF'in su arıtma projesi binlerce Filistinli vatandaşı temiz suya kavuşturdu, System.String[]

İDDEF, Gazze'de Ramazan ayında hayata geçirdiği su arıtma tesisi ve çeşme projesiyle binlerce Filistinli vatandaşı temiz suya kavuşturdu.

İDDEF, Gazze'de Ramazan ayında hayata geçirdiği su arıtma tesisi ve çeşme projesiyle binlerce Filistinli vatandaşı temiz suya kavuşturdu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) temiz su temininin neredeyse imkansızlaştığı Gazze Şeridi'nde hayırseverlerin desteğiyle su arıtma tesisi ve çeşme projesini uygulayarak Ramazan ayında inşasını tamamladı. Su krizinin büyük problemler yaşattığı Gazze'ye kazandırılan su arıtma tesisi için ekiplerin, yerel yöneticilerin, bölge halkının ve çocukların katıldığı açılış töreni düzenlendi. Günlük 40 bin litre temiz sudan yılda en az 20 bin kişinin faydalanacağı su arıtma projesinin açılışı duaların okunması ve kurdele kesilmesiyle yapıldı. Açılışın ardından ise davetliler projeyi gezerek tesis için temiz su sağlayan sistem ve depolar hakkında bilgi alırken, çocuklar çeşmelerden akan temiz sudan bidonlarını doldurdu.

Temiz suya kavuşan bölge halkı, civarda böyle bir kuyuya çok ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, bütün insanlara faydalı olacak bu güzel çalışmanın yapılmasını sağlayan İDDEF'e ve katkıda bulunanlara teşekkür etti. Çeşmenin Ramazan ayında açılmasından ayrıca mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar, bu hayırların Türk halkının cömert bağışları ile yapıldığını söyleyerek dua etti.

"Binlerce kardeşimizin hayatı kolaylaştı"

İDDEF'ten su arıtma projesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Afrika ve Asya'da su kuyuları ve diğer su çözümleriyle insanlığı temiz suya kavuşturduğumuz gibi Filistin'in Gazze Şeridi'nde de en temel yaşam kaynağı olan suya sağlıklı bir şekilde ulaşılması için harekete geçtik. Hayırseverlerimizin desteğiyle Ramazan'dan önce yapımına başladığımız su arıtma tesisi, 6 çeşme ve 6 su deposundan oluşan projemizi tamamladık. Su tesisimiz için ilk etapta yeni bir su kuyusu kazıp, sondaj vurduk ve suyu tuzdan arındırmak için tesisimizi inşa ettik. Tuz ve yüksek oranda klorür, nitrat içeren kirli suları sağlıklı ve içilebilir hale getirip Filistin halkının kullanımına sunarak zor durumdaki kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırdık" denildi.

Su tesisinden binlerce kişinin temiz su alabileceği belirtilen açıklamada, "Ramazan ayında gönüllere ferahlık, kardeşlerimize sağlık verecek olan tesisin açılışını yaparak hizmete sunduk. Kurulan su arıtma tesisimizden süzülecek ve çeşmelerden akacak günlük 40 bin litre temiz sudan yılda en az 20 bin kardeşimizin faydalanmasını hedefliyoruz. Gazze'ye umut olan projemizle Filistinli kardeşlerimizi ücretsiz sağlıklı ve güvenli içme suyuna kavuşturduk. 2 milyon nüfusa ve su kaynaklarındaki kirlilik oranının yüzde 98'lere ulaştığı Gazze'de sudaki kirlilik, tuz oranının artması ve su kuyusu açma maliyetinin yüksek olması sebebiyle kardeşlerimiz, içme, yemek yapımı, temizlik, ibadet ve diğer ihtiyaçlarını gideremiyor. Kirli sular nedeniyle çeşitli hastalıklarla mücadele eden, bebek ve çocukların mikroplu sular nedeniyle öldüğü Gazze'de temiz su çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Filistin, Ramazan, Çeşme, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İDDEF'in su arıtma projesi binlerce Filistinli vatandaşı temiz suya kavuşturdu - Son Dakika


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