İDDEF koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs tehdidinin yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunlardan etkilenen ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, derneğin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, "Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız" sloganıyla başlattığı yardım çalışmasında öncelikli olarak yaşlı ve muhtaç ailelere nakdi yardım, kumanya ve hijyen paketi ulaştıracağı kaydedildi.

İDDEF'in hastalığın ortaya çıkardığı sorunlarda çözümün bir parçası olmak adına projeler geliştirdiği belirtilen açıklamada, "Bu zor dönemde ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kurumlarımızı dikkatle takip edip evde kalmalarını tavsiye ediyoruz." denildi.