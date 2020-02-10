İDDEF medreseleri Kudüs için ayakta - Son Dakika
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İDDEF medreseleri Kudüs için ayakta

6 saat önce

İDDEF medreselerinden, Kudüs'ün sözde 'Yüzyılın Planı' ile İsrail'in başkenti ilan edilmesine ve Filistin topraklarının ilhakına karşı tepki açıklamaları geldi.

İDDEF medreseleri Kudüs için ayakta, System.String[]

İDDEF medreselerinden, Kudüs'ün sözde 'Yüzyılın Planı' ile İsrail'in başkenti ilan edilmesine ve Filistin topraklarının ilhakına karşı tepki açıklamaları geldi.


İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF) İslami eğitim çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren 32 ülkede bulunan 62 medresedeki hoca ve talebeler, ABD ve İsrail tarafından açıklanan sözde 'Yüzyılın Planı'na karşı çıkarak Kudüs ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu dünyaya haykırdı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Burkina Faso'dan Hindistan'a, Etiyopya'dan Gine'ye kadar dünyanın dört bir yanında bulunan medreselerde hem Kudüs ve Mescid-i Aksa bilinci taşıyan dersler işlendi hem de tepki açıklamalarıyla Kudüs için tek yürek olundu.


"Biz İslam ülkeleri 'yüzyılın gaspını' reddediyoruz. Kudüs'teki haksız işlemi tanımıyoruz" pankartlarıyla açıklama yapan İDDEF hoca ve talebeleri, Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden plana karşı çıkarak, Filistinli Müslümanlar için dua etti.


"Kudüs bize değil, biz Kudüs'e muhtacız"


Kudüs'ün Müslümanların imani meselesi olduğunu ifade eden İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, "Filistin'i ve Kudüs'ü sözde barış planıyla işgal etmek isteyenlere karşı tüm Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içinde tepki göstermeli, Kudüs için tek yürek olmalı ve bu ilhak girişimine izin vermemeliyiz. Çünkü Kudüs Müslümanların imani meselesidir. İDDEF olarak, dünyanın dört bir yanındaki medreselerimiz Kudüs için ayaktaydı. Tüm medreselerimizdeki hocalarımız ve talebelerimiz, Filistin'in ve Kudüs'ün işgaline karşı çıkarak seslerini dünyaya duyurmaya çalıştı. Kudüs için tek yürek olan Hindistan'dan Etiyopya ve Gine'ye kadar tüm medreselerimizde Kudüs ve Mescid-i Aksa bilinci taşıyan dersler işlendi ve Filistinli Müslüman kardeşlerimiz için dua edildi. Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca gibi gücümüzün yettiğince Kudüs'ün ve Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz. 1944'ten bu yana Filistin topraklarının İsrail tarafından nasıl karış karış işgal edildiğini, küçülerek yok edilmeye gittiğini biliyoruz ve görüyoruz. Ülkesini terk etmek zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönemeyecek olması da üzüntü vericidir. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Filistin davası ve Kudüs tüm insanlığın sorunudur. Filistin'in ve bilhassa Kudüs'ün esareti İslam dünyasının ortak acısı ve davasıdır. İDDEF olarak, 'yüzyılın gaspını' reddediyoruz. Kudüs'teki haksız işlemi tanımıyoruz. Kudüs, İslam yurdudur ve Müslümanlara aittir. İslam dünyasına da Kudüs meselesinde atıl kalması karşısında; Kudüs'ün bize değil, bizim Kudüs'e muhtaç olduğumuz hakikatini hatırlatmak isteriz" şeklinde konuştu.


Filistin'in yıllardır işgal, zulüm ve acı içinde olduğuna vurgu yapan Turan, "İsrail'in kara, deniz ve havadan abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde kardeşlerimiz yoksulluk içinde yaşıyor. Filistinli Kardeşlerimizin başta sağlık olmak üzere su, gıda ve yoksulluk krizi gün geçtikçe büyüyor. İDDEF olarak, hayırseverlerin bağışlarıyla Kurban Bayramı, yıl içindeki kurban bağışları ve gıda destekleri, Ramazan'da iftar, gıda yardımları ve talebelere yaptığımız yardımların yanı sıra tüm yıl boyunca insani yardım çalışmalarıyla kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Ortadoğu'nun zulüm ve yoksulluk içindeki ülkesi Filistin'de İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarımıza tüm özverimiz ve gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:46 Kaynak: İHA
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