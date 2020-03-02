İDDEF medreselerinden Mehmetçik'e dua - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDDEF medreselerinden Mehmetçik'e dua - Son Dakika

İDDEF medreselerinden Mehmetçik'e dua

6 saat önce

İDDEF'in medreselerinde eğitim alan öğrenciler, görevli hocalar İdlib'de şehit olan Mehmetçiklere ve Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarılı olabilmesi için dua etti.

İDDEF medreselerinden Mehmetçik'e dua, System.String[]

İDDEF'in medreselerinde eğitim alan öğrenciler, görevli hocalar İdlib'de şehit olan Mehmetçiklere ve Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarılı olabilmesi için dua etti.


İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF) medreselerinde, Suriye'nin İdlib şehrinde şehit düşen Türk askerleri için hatim ve dualar okundu. Gine'nin başkenti Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi içerisinde bulunan 2. Abdülhamid Camii'nden "amin" sesleri yükseldi. Öğrenciler aynı zamanda İdlib şehitleri için hatim indirdi ve dua okudu.


Somali, Etiyopya, Fildişi Sahili, Kenya ve Benin gibi ülkelerdeki medreselerde de kağıtlara "Dualarımız Türkiye'yle" diye yazan talebeler şehit Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Öğrenciler, Türkiye'nin İdlib'te yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, güvenlik ve huzur sağlamak için başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferi için dua etti.


"Bahar Kalkanı Harekatı'nda devletimizin yanındayız"


İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimize yapılan menfur saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda devletimizin yanındayız. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi terör unsurlarının temizlenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması, Suriyeli mazlum kardeşlerimizin bombardımandan kurtarılması için Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın muvaffakiyetle sonuçlanması için dünyanın dört bir yanındaki medreselerimizde Fetih Suresi okuyarak, dua ediyoruz. Rabbimizden Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah askerimizi korusun" denildi. - İSTANBUL

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız
İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:38:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İDDEF medreselerinden Mehmetçik'e dua - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]