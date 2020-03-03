İDDEF öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDDEF öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

İDDEF öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun (İDDEF) çeşitli ülkelerdeki medreselerinde eğitim alan öğrenciler ve öğretmenler, Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarılı olması için dua etti.

İDDEF öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun (İDDEF) çeşitli ülkelerdeki medreselerinde eğitim alan öğrenciler ve öğretmenler, Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarılı olması için dua etti.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Gine'nin başkenti Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi içerisinde bulunan 2. Abdülhamid Camisi'nde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için hatim indirilerek dua okunduğu aktarıldı.

Açıklamada, federasyona bağlı Somali, Etiyopya, Fildişi Sahili, Kenya ve Benin gibi ülkelerde bulunan medreselerdeki öğretmen ve öğrencilerin de şehit askerler ve harekatın başarılı olması için dua okudukları belirtildi.

İDDEF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğimize yapılan menfur saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda devletimizin yanındayız. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi terör unsurlarının temizlenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması, Suriyeli mazlum kardeşlerimizin bombardımandan kurtarılması için Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın muvaffakiyetle sonuçlanması için dünyanın dört bir yanındaki medreselerimizde Fetih Suresi okuyarak, dua ediyoruz. Rabb'imizden Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah askerimizi korusun."

Bahar Kalkanı Harekatı, Konakri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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