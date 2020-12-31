İDDEF, pandemiye rağmen milyonların yüzünü güldürdü - Son Dakika

İDDEF, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ve beraberinde oluşan zorluklara rağmendünyanın dört bir yanında İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarına yenilerini ekleyerek milyonlarca insana umut oldu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2020 yılında İslami ve insani hizmet çalışmaları yaptığı 33 ülkede hayırseverlerin desteğiyle cami, mescit, medrese ve su kuyusu açarak acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi. İDDEF, aynı zamanda pandemiden etkilenen ihtiyaç sahipleri için 'Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız' sloganıyla başlattığı yardım kampanyasıyla Türkiye'nin dört bir köşesinde kumanya ve hijyen paketi yardımı yaptı.

"3 milyon insana umut olmaya çalıştık"

İDDEF'ten 2020 faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, "2020 yılını geride bırakırken, tüm insanlığı ziyadesiyle zorlayan Koronavirüs (Covid-19) musibetiyle dünya olarak mücadele ettik. İDDEF olarak, pandeminin zorlu koşullarına rağmen hayırseverlerimizin desteğiyle ülkemizde ve dünyanın onlarca ülkesinde yardım çalışmalarımızı artırarak devam ettirdik. Kardeşlerimizle kucaklaşamamanın hasretini yaşarken, bağışçılarımızın emanetini teslim edip gönül selamını ilettik. Pandemi nedeniyle uçuşların durduğu ülkelerde dahi çalışmalarımızı aksatmadan yerel görevlilerimizin fedakarlığıyla ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık. Her yıl olduğu gibi bu yılda eğitime ulaşamamış ve insani yardıma muhtaç 3 milyon insana umut olmaya çalıştık. Koronavirüs tehdidine karşı önlemlerimizi alarak titiz ve etkin bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hiçbir virüs gönül coğrafyamızla olan bağımızdan güçlü değildir ve bu musibet sona erene kadar çalışmalarımız aksamadan sürecek. Yardıma muhtaç kardeşlerini yalnız bırakmayan tüm hayırsever bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz" denildi.

İDDEF'in 2020 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar şöyle açıklandı:

Eğitim

"İDDEF, nihai amacı doğrultusunda İslam dünyasının en büyük sorunu olan eğitimin kolay ulaşılabilir ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. İnsanları ücretsiz eğitime kavuşturan federasyon bu kapsamda ekonomik, sosyal ve siyasi problemler nedeniyle eğitime ulaşamayan her Müslüman'ın İslam'ı en iyi şekilde öğrenmesi, ilmi ve fenni eğitime kavuşması için 2020 yılında da 33 ülkede, 63 medrese ve 21 mescitte, 6 bin öğrenci ve 203 hoca ile eğitim seferberliğini sürdürdü.

Kalıcı eser

Sürdürülebilirlik ve kalıcılık kapsamında mazlum coğrafyalarda çalışmalar yapan İDDEF, 'Geleceğe Eser Bırak' sloganıyla yeni medrese, külliye ve mescitler inşa ediyor. İlim tahsil eden öğrencilerin temiz, rahat ve güvenli bir ortamda İslami ve fenni ilimler ve hafızlık okuması, bölge Müslümanlarının ise ibadeti için hayırseverlerin bağışlarıyla 2020 yalında kalıcı eser olarak 15 medrese, mescit, cami ve külliye inşa etti. Federasyon ayrıca savaş mağduru Suriyeliler için de İdlib kırsalında 598 adet briket ev yaptı.

Acil yardım

2020'de Covid-19 salgınıyla mücadelede bu durumu dünya çapında bir afet olarak nitelendiren İDDEF, acil yardım çalışmaları kapsamında Türkiye başta olmak üzere, Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulundu. Federasyon, 'Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız' sloganıyla yurt içinde başlattığı yardım çalışmasıyla 10 bin gerçek ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, gıda ve hijyen paketi teslim etti.24 Ocak tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen mağdur vatandaşları yalnız bırakmayan federasyon, hayırseverlerin desteğiyle depremzede vatandaşlarımıza ısıtıcı, sünger yatak, kumanya, battaniye, hijyen paketi ve kışlık kıyafet yardımı yaptı. Lübnan'da 4 Ağustos'ta yaşanan patlama sonrası yaraları sarmak için çalışma yapan Federasyon, bin aileye gıda ve hijyen paketi dağıttı. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası harekete geçen federasyon, İzmir'in Bayraklı ilçesinde AFAD'ın kurmuş olduğu çadır kentte konaklayan depremzedelere her gün yemek ikramında bulundu. Sudan ve Somali'de aşırı yağmur yağışından dolayı oluşan sel felaketinden etkilenen mağdur ailelere yardım elini uzatan federasyon, gıda paketi ve barınma ihtiyaçları için çadır dağıttı. Filipinler'de yaşanan yangın felaketinden etkilenenlere yardım ulaştırıldı. Yemen, Gazze ve Suriye'de yıllardır zorluk içinde yaşayan mazlum ve mağdur insanları yıl boyu unutmayan federasyon, acil yardım seferberliğini 2020'de de artırarak sürdürdü. Yemen'de 17 bin 319 aileye kumanya, kıyafet ve battaniye yardımı sağlandı. Suriye'de savaş mağduru kimseler için un, ekmek, battaniye, bebek maması, kışlık kıyafet ile sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan kumanya yardımları dağıtıldı. Zulüm ve yoksulluk içindeki Gazze'deki 800 Filistinli muhtaç aileye kumanya ve zekat yardımı yapıldı. İdlib, Yemen ve Gazze için 'İyilik Isıtır' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ise kış yardımı yapılmaya devam edilirken, kalıcı ve uzun vadeli projeler de üretiliyor.

Su kuyusu

İDDEF, insanlığın en büyük problemlerinden bir tanesi olan suyun özellikle Covid-19 salgınına karşı mücadelede hijyen için önemine değinerek, "Bir Damla Bin Umut" kampanyası kapsamında 2020 yılı içinde Afrika ve Asya'da bin 44 adet su kuyusu açtı. Açılan su kuyularından 400 bine yakın kişi temiz ve tatlı içme suyu ihtiyacını gidererek faydalandı. Şu ana kadar açılan su kuyularından 1,5 milyona yakın kişi istifade etmeye devam ediyor. Su kuyusu açma faaliyeti için hazırlanan su fonu modülü ile su kuyularının hangi ülkede ve hangi tiple açıldığı bağışçıya gösterilerek su kuyuları daha şeffaf ve hızlı tamamlanıyor.

Afrika fidan projesi

İDDEF, Afrika kıtasında medrese ve yetimhanelerinin bahçesi ve çevresi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde hayırseverlerin desteğiyle fidan dikimi yapıyor. Burkina Faso, Nijerya, Somali, Etiyopya, Kenya, Nijer, Uganda ve Tanzaya'da"Bir fidan, bin orman" anlayışıyla sosyal sorumluluk projelerine imza atan federasyon, limon, mango ve muz gibi fidanlar dikiyor. Bağışçıların ismini ya da seçtikleri ismi vererek fidan projesini kararlılıkla sürdüren federasyon, 2020 yılında 1000 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Ramazan yardım faaliyetleri

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan çalışmalarını öne alan İDDEF, 'İyiliğe Dokun' sloganıyla gerçekleştirdiği 2020 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Türkiye başta olmak üzere 33 ülke 106 bölgede 280 bin kişi için iftar yemeği verdi. Yılın tüm günleri sahada olan yerel görevlileriyle birlikte Ramazan ayında da hayırseverlerin zekat, fitre ve kumanya yardımları mazlum ve mağdur ülkelerdeki ihtiyaç sahibi insanlara ve öğrencilere ulaştıran federasyon, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye kumanya, hijyen paketi ve alışveriş kartı yardımlarını dağıttı. 33 ülkede ise 24 bin gerçek ihtiyaç sahibi aileye kumanya, 36 bin zekat yoksul, öğrenci ve yetime bağışçıların emaneti olan zekat ve fitreler tek tek teslim edildi. Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil kriz bölgelerine de ağırlık veren federasyon, 90 bin kişiye sıcak iftar yemeği ve kumanya yardımı dağıttı. Sadece ramazan ayında 159 yeni su kuyusu açıldı.

Kurban organizasyonu

Pandemiye rağmen kurban bereketini paylaşan, hayırseverlerin emanet ettiği kurbanlıkları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İDDEF, 2020 yurt dışı vacip kurban organizasyonunu 'Kardeşinle Kurbanını Paylaş' sloganıyla Covid-19 önlemleri içinde gerçekleştirdi. Federasyon, 63 bin 826 hisse kurbanı, 33 ülke ve 253 bölgede 2 milyon 829 bin gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırarak mazlum ve mağdur kimselerin yüzünü güldürdü. Kurban etlerini yıl boyunca tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştıran federasyon, daha fazla kişiye ulaşabilmek ve izdihamı engellemek adına bölge sayısını artırdı. Kurban organizasyonunu Kovid-19 nedeniyle, sağlık durumunun elverişli olduğu ülkelere Türkiye'den ekiplerive yerel görevlileriyle yerine getiren federasyon, Kurban Bayramı'nın bereket ve heyecanını Afrika, Asya ve Balkanlar'a taşıdı". - İSTANBUL