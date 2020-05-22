İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünya'da iyiliğe dokundu - Son Dakika

İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünya'da iyiliğe dokundu

İDDEF, 'İyiliğe dokun' temasıyla hayırseverlerin bağışlarını Ramazan öncesinde başlayarak Ramazan ayı boyunca Türkiye ve 33 ülkedeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünya'da iyiliğe dokundu, System.String[]

İDDEF, 'İyiliğe dokun' temasıyla hayırseverlerin bağışlarını Ramazan öncesinde başlayarak Ramazan ayı boyunca Türkiye ve 33 ülkedeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.


İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 'İyiliğe Dokun' sloganıyla gerçekleştirdiği 2020 Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde yüz binlerce gerçek ihtiyaç sahibi ailenin yüreğine iyilikle dokundu. İDDEF, hayırseverlerin kumanya paketlerini, zekat, fitre, fidye, iftar ve bayramlık kıyafet bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülke 106 bölgede eğitim gören ilim talebeleri ve ihtiyaç sahiplerine teslim ettiğini açıkladı.


280 bin kişiye iftar verildi


İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Bu yılki Ramazan çalışmaları 'İyiliğe Dokun' sloganı ve hayırseverlerin emanetleri yoksul kimselere teslim edilerek tamamlandı. Ramazan'ın bereketi dünyanın dört bir yanındaki muhtaç kimseler ile medreselerde hafızlık ve Şer-i İlimler okuyan talebelere ulaştırıldı. Ramazan ayında koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında yeniden planladığımız çalışmalarla ülkemize ve yılın tüm günleri sahada olan yerel görevlilerimizle hayırseverlerin zekat, fitre ve kumanya yardımları mazlum ve mağdur ülkelerdeki kardeşlerimize ulaştırarak ümmet coğrafyasına iyilik taşındı. Bu kapsamda Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye kumanya, hijyen paketi ve alışveriş kartı yardımları ulaştırıldı. 33 ülke 106 bölgede 24 bin aileye kumanya, 280 bin kişiye iftar verildi, 36 bin kişiye ise hayırseverlerin zekat, fitre ve fidye bağışları teslim edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da medreselerde eğitim alan talebelere, yetim ve muhtaç çocuklara bayramlık kıyafet hediye edilerek bayramın mutluluğu yaşatıldı." denildi.


Acil kriz bölgelerine ağırlık verildi


Suriye, Yemen ve Gazze gibi iç savaş ve yoksullukla mücadele edilen ülkelerde Ramazan ayı çalışmalarına ağırlık verildiği belirtilen açıklamada, "Acil kriz bölgelerinde yıl boyu devam eden yardımlar bu Ramazan da sürdürüldü ve 90 bin kişiye sıcak iftar yemeği ve kumanya yardımı dağıtıldı. Suriye İdlib'de çadır kentlerde ve inşa ettiğimiz briket evlerde Ramazan'ı geçiren mazlum ailelere sıcak yemek ikram edilirken, İç savaşla birlikte açlık ve hastalığın büyük bir krize dönüştüğü Yemen'de yıl boyu devam eden yardımlar Ramazan ayında da sürdürüldü. Engelli, mülteci ve yetim 4 bin aileye kumanya yardımı yapıldı ve iftarlık yemek ikram edildi. Abluka altındaki Gazze'de ise mazlum aileler unutulmadı; zekat ve fitreler teslim edildi. Ramazan çalışmaları Suriye, Yemen ve Gazze gibi bölgelerde büyük zorluk içinde yaşam mücadelesi veren mazlum kardeşlerimize büyük sevinç yaşattı. Batı Afrika ülkesi Gine'de ise 4 bin aileye kumanya dağıtılırken, koronavirüs nedeniyle toplu iftarlar sadece Bangladeş, Burkina Faso, Mali, Kamerun'da yapıldı. Diğer ülkelerde mazlum, mülteci ve muhtaç ailelere iftarlık sıcak yemek ikram edildi." ifadeleri kullanıldı.


159 su kuyusu açıldı, 6 kalıcı eserin temelleri atıldı


Suyun dünyanın her yerinde hayati rol oynadığı vurgulanan açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde hem kişisel temizlik hem de içme suyu olarak suyun önemine bir kez daha şahit oluyoruz. Bu kapsamda yıl boyu olduğu gibi Ramazan'da da susuzluk yaşayan ve kirli suları içmek zorunda kalan kimseler için "Damlaya Damlaya Umut Olur" kampanyası kapsamında Afrika ve Asya ülkelerinde 159 su kuyusu açıldı. Nihai amacımız eğitim olarak hayırseverlerin desteğiyle Fildişi, Bangladeş, Burkina Faso ve Kenya'da 4 mescid ve 2 medresenin temelleri atılarak inşasına başlandı. Yıl boyunca İslami eğitim ve insani yardım faaliyetleriyle birlikte mescit, medrese, su kuyuları, acil yardım ve kurban gibi hizmet alanlarında projelerimizi sürdüreceğiz. Koronavirüs nedeniyle dokunmamamız gereken birçok şey varken hayırseverler Ramazan ayında gönülden iyiliğe dokundu. İhtiyaç sahiplerini sevindiren bağışçılarımıza teşekkür ederiz." denildi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 04:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünya'da iyiliğe dokundu - Son Dakika

Son Dakika

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor         
23:23
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar         
22:57
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor         
22:38
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir         
22:36
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi         
22:33
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu         
22:18
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi         
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?         
21:46
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu         
21:41
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı         
21:34
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı         
19:07
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 23:32:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünya'da iyiliğe dokundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]