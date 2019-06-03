Son Dakika Haberleri: İDDEF'ten 450 bin kişiye iftar
Son Dakika Güncel Haber

İDDEF'ten 450 bin kişiye iftar

36 dakika önce

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazanda 33 ülkede 450 bin kişiye iftar verdi.

İDDEF'ten 450 bin kişiye iftar, System.String[]
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazanda 33 ülkede 450 bin kişiye iftar verdi.
İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Sofrada Tuzun Olsun" sloganıyla yapılan ramazan çalışmaları tamamlandı.
Bu çalışmalar kapsamında 33 ülkede 450 bin kişiye kardeşlik bilincinin pekiştirilmesi amacıyla hayırseverlerin desteğiyle iftar veren federasyon, Kosova, Burkina Faso, Gine, Meksika, Kırgızistan, Filipinler, Yemen ve Güney Kore'de ümmet iftar sofraları düzenlendi.
Bağışçıların, zekat, fitre, fidye, sadaka, iftar, ramazan kumanyası yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İDDEF ekipleri, 32 bin kumanya ve 35 bin zekatı yoksul, öğrenci ve yetime ulaştırdı.
Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil yardım bölgelerinde ise 56 bin kişiye zekat, fitre, gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtılarak iftar verildi.
Ayrıca, medreselerde eğitim alan öğrencilerle muhtaç çocuklara bayramlık kıyafetleri alındı.
Afrika'da mobil iftar araçları
İDDEF, ilk kez bu yıl faaliyete geçirdiği uygulamayla Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki muhtaç kimselere mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırdı.
Batı Afrika ülkesi Gine'de bulunan Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi içindeki II. Abdülhamid Han Camisi'nde ramazan ayı boyunca talebe ve ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği verilirken, iftar vakti yolda kalan kimselere iftariyelikler dağıtıldı. Mobil iftar araçlarıyla çeşitli bölgelerdeki 700 muhtaç aileye her gün sıcak yemek ulaştırıldı.
İDDEF, susuzluğun en fazla hissedildiği, temiz suya erişmede zorluk çekilen Afrika ve Asya'da 142 yeni su kuyusunu hizmete aldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:19 Kaynak: AA
Güney Kore, Yemen, Gine, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı "FETÖ Borsası" infazında önemli detay! Kuzey Kore'nin ABD özel temsilcisini idam ettirdiği iddia edilmişti! Fotoğraf ortaya çıktı Trump'ın İngiltere temasları başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 13:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İDDEF'ten 450 bin kişiye iftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]