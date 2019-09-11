İDDEF'ten Asya ve Afrika'ya "Yaşam Suyu"

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Afrika ve Asya'da açtırdığı su kuyuları sayesinde yaklaşık yarım milyon insanın temiz suya erişimini sağladı.

İDDEF Proje Birimi Sorumlusu Talha Şenol, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, susuzluk ve kirli su kaynaklı ishal sebebiyle her gün 700'den fazla 5 yaşın altındaki çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti.

Şenol, "Suya bağlı hastalıklardan dolayı ölümler bazı bölgelerde öyle boyutları ulaşıyor ki inanmakta güçlük çekiyorsunuz. Şu an rakamlar ele alındığında her iki dakika bir çocuk hayatını kaybediyor ve bu tamamen suya bağlı hastalıklardan kaynaklanıyor. Mesela çocuk ölümlerinin sebepleri arasında ishal üçüncü sırada yer alıyor. İshal ise tamamen temiz su ile alakalı bir durum. Durum böyle olunca su çok önemli ciddi bir krize dönüşüyor çünkü insanların sağlıklarını ve hayatlarını doğrudan etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Su kuyusuyla bölge özelliklerinin göz önüne alınarak farklı su çözümleri oluşturulmasının önemine vurgu yapan Şenol, şunları kaydetti:

"Afrika ülkeleri Gana, Gine, Tanzanya, Kenya ve Uganda tropikal iklim kuşağında yer aldığı gibi yer altındaki sular toprağın 20-30 metre altında bulunuyor. Bu nedenle buralarda elle kazılan kuyularımız olduğu gibi artezyen yöntemiyle daha derinlerdeki suya ulaşıyoruz. Asya bölgesinde ise su kuyuları ile birlikte Biosand Filtre dediğimiz kirli suların arıtılması ve yüzde 99 oranında bakterilerden arıtılarak önemli ölçüde suyun içmeye hazır hale getirilmesini sağlayan bir projemiz var. Kirli suların temizlenmesinde uzun yıllardır başvurulan bu sistemi biz de uygulayarak Filipinler, Bangladeş, Hindistan, Nepal'de kirli suların arındırılarak içilebilir hale getirilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Filipinler'de Biosand Filtre ilgili oldukça güzel geri dönüşler aldık. Bazı bölgelerde insanlar bu sistemi biliyor ama bazı bölgelerde insanlar bununla hiç karşılaşmamışlar ve gerçekten çok hoşlarına giden bir çalışma oldu."