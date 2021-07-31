İDDEF'ten 'Bir Fidan Bin Orman' projesi - Son Dakika

İDDEF, Antalya ve güney sahilleri başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen yangınlardan etkilenen bölgelerde 100 bin fidan dikme hedefiyle kampanya başlattı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Türkiye'nin çeşitli illerinde çıkan yangınlardan etkilenen ormanlık bölgelerde başlatılacak olan ağaçlandırma faaliyetlerine destek olmak amacıyla Bir Fidan Bin Orman çalışmasıyla harekete geçti.

Yapılan açıklamada, "Güney sahillerimizdeki ormanlar dahil 26 ilde çıkan 85 adet orman yangını ciğerlerimizi yakarken, vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi, ormanda yaşayan hayvanların telef olması ve çeşitli zararların oluşmasının millet olarak üzüntüsü içindeyiz. Bu kapsamda, Hatay'dan Muğla'ya kadar güney sahillerimizde çıkan orman yangınlarından etkilenen bölgelere 100 bin fidan dikme hedefiyle harekete geçtik. Ormanlarımız için birlik olma günü sloganıyla yola çıkarak, Antalya başta olmak üzere birçok şehirde yanan ciğerlerimizin yeniden nefes alması için fidan bağış kampanyamızı başlattık" denildi.

Türkiye'de fidan dikme seferberliğinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Devletimiz ve milletimiz tüm seferberliği ile yangınlara müdahale ederken küle dönen arazilerde yeni umutların ve ağaçların yeşermesi için 100 bin fidan hedefiyle desteğe hazırız. Güzel ülkemizin ciğerleri ormanlarımızın yeniden can bulması ve daha yeşil bir geleceğe kavuşmak için hayırseverlerimiz iddef.org web sitemizden bağışta bulunabilir. Ayrıca cep telefonlarından FİDAN yazıp 7230'a SMS göndererek bir fidan bedeli olan 10 TL bağışlayabilirler. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Devlet ve millet olarak el ele verip bu musibetin de üstesinden gelecek, geleceğimizi yeniden yeşerteceğiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL