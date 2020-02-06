İDDEF'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
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İDDEF'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım

7 saat önce

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Elazığ'da çadır ve okullarda kalan 200 depremzede aileye han desteğiyle yardımda bulundu.

İDDEF'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım, System.String[]

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Elazığ'da çadır ve okullarda kalan 200 depremzede aileye han desteğiyle yardımda bulundu.

AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonuyla deprem bölgesine ulaştırılan ısıtıcı, sünger yatak, kumanya, battaniye, hijyen paketi ve kışlık kıyafet yardımları İDDEF ekipleri tarafından depremzedelere teslim edildi.

Konuya ilişkin İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin bilançosunun derinden üzdüğü dile getirildi.

İD"Depremde evleri yıkılan veya hasar gören kardeşlerimiz için AFAD ve Kızılay ile yaptığımız istişareler sonucunda ihtiyaçları önceden belirlenen Elazığ'daki depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için harekete geçtik" denilen açıklamada hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan yardım tırının bölgeye gönderildiği ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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