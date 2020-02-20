İDDEF'ten Etiyopya'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDDEF'ten Etiyopya'ya ziyaret - Son Dakika

İDDEF'ten Etiyopya'ya ziyaret

7 saat önce

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Etiyopya'ya ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

İDDEF'ten Etiyopya'ya ziyaret, System.String[]

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Etiyopya'ya ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

İDDEF açıklamasında Etiyopya'daki medrese ve su kuyusu açılışları yapıldığı belirtilerek, özveriyle sürdürülen İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarının yerinde incelenerek, talebeler ve hocalar ile bir araya gelindiği dile getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, "Medreselerimiz Etiyopya devleti tarafından resmi izinlere sahip şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz özellikle İslami hassasiyetin kuvvetli olduğu ama imkanların çok zayıf olduğu bölgeleri seçerek oralarda merkezi nüfusumuzu hissettirecek şekilde yetiştirdiğimiz hocalarımıza bu bölgelerde görev vermektir" diye konuştu.

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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