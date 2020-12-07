İDDEF'ten İdlib, Yemen ve Gazze için "iyilik ısıtır" yardım kampanyası - Son Dakika

İDDEF'ten İdlib, Yemen ve Gazze için "iyilik ısıtır" yardım kampanyası

07.12.2020 09:29
İDDEF'ten İdlib, Yemen ve Gazze için

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İDDEF, soğuk hava koşullarının etkili olmaya başladığı İdlib (Suriye), Yemen ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için "İyilik Isıtır" sloganıyla kış yardımı kampanyası başlattı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İDDEF, soğuk hava koşullarının etkili olmaya başladığı İdlib (Suriye), Yemen ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için "İyilik Isıtır" sloganıyla kış yardımı kampanyası başlattı.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye ve yakacak yardımı, derneğin bölgedeki ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine bizzat teslim ediliyor.

İDDEF'in açıklamasında yardım çalışmasıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Özellikle kış ayları geldiğinde soğuk hava ve çamur içerisindeki kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimizin yanında oluyoruz. İdlib kırsalında inşa ettiğimiz 598 briket ev ve çadırlarda yaşamaya başlayan kardeşlerimize hayırseverlerin desteğiyle kumanya, kışlık kıyafet, battaniye ve yakacak yardımı yapıyoruz. Bombardıman nedeniyle İdlib kırsalına göç etmek zorunda kalan aileler, çetin kış şartlarında soğuk hava ve sular altında kalan yağmur ve çamur içerisindeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İç savaşın büyük yaralar açtığı, milyonlarca insanı yerinden ettiği başka bir coğrafya ise Yemen. Savaşla birlikte dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı Yemen'deki acil yardım çalışmalarımıza aralıksız devam ederken bağışçıların yardımıyla istikrarlı bir şekilde Yemen'deki savaş mağduru kardeşlerimizin yanında oluyoruz.

Abluka ve saldırı altında hayatlarını sürdürmeye gayret gösteren, yoksulluk krizinin gün geçtikçe büyüdüğü Gazze'de ise kış ayları çok zor geçiyor. Güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşamayan 1,5 milyona yakın insan su, gıda, yoksulluk ve işsizlik krizine karşı yaşam mücadelesi veriyor."

Hayırseverler, kampanyaya "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

Suriye, Gazze, İdlib, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDDEF'ten İdlib, Yemen ve Gazze için 'iyilik ısıtır' yardım kampanyası - Son Dakika


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