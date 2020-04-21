İDDEF'ten ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika

İDDEF, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi ulaştırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada; bu güne kadar 8 bin 200 gerçek ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, gıda ve hijyen paketi teslim ettiği bildirildi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Birlikte başaracak, yardımlaşarak aşacağız" sloganıyla başlattığı yardım çalışmasıyla bu güne kadar 8200 gerçek ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, gıda ve hijyen paketi teslim etti.

"Bu güne kadar 8 bin 200 ailenin kapısını çaldık"

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Ülkemize ekonomik ve sosyal olarak da olumsuz etkileri olan koronavirüs (Kovid-19) musibetiyle mücadele kapsamında "Birlikte başaracak, yardımlaşarak aşacağız" sloganıyla yurt içinde yardım seferberliği başlattık. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle hazırlamış olduğumuz temel gıda malzemelerinden oluşan gıda kolisi ile hijyen paketlerini 10 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırmak hedefiyle çıktığımız yolda bu güne kadar 8 bin 200 ailenin kapısını çaldık. Koronavirüs sebebiyle işine gidemeyen, çalışamayan, zorunlu olarak evde kalmak durumunda olan yaşlı, hasta ve gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi ziyaret ederek kumanya ve hijyen paketlerini kendilerine teslim ettik. İstanbul ağırlıklı olmakla birlikte ülkemizin tüm şehirlerinde tespit ettiğimiz yardıma muhtaç kimselere ekiplerimiz ve gönüllülerimizin çalışmalarıyla ulaştık, evlerine misafir olduk, sofralarında AŞ olduk, sevgi ve muhabbet köprüleri kurarak gönüllerini kazandık." denildi.

Yardım çalışmalarının Ramazan ayında da devam edileceğine vurgu yapılan açıklamada, "Yardım çalışmalarımızı kampanya kapsamında hazırlamış olduğumuz yardım talep formunu doldurarak bizlere ulaşan ve gerekli değerlendirmenin yapılmasının ardından gerçek ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirdik. Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'da da koronavirüs salgını nedeniyle milletimizin içine girdiği zorlu süreci el birliğiyle atlatmak için titizlikle sürdüreceğiz. Ramazan ayındaki çalışmalarımızı Türkiye ile birlikte yurt dışındaki ülkelerde devam ettirerek bu zor günleri hep birlikte, yardımlaşarak aşacağız." ifadelerine yer verildi.

Bağışta bulunmak ya da bilgi almak isteyenler, iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da kurumun telefon numarasından detaylı bilgi alarak kampanyaya destekte bulunabiliyor. - İSTANBUL