İDDEF'ten Türkiye ve 33 ülkeye ramazan yardımı - Son Dakika

İDDEF'ten Türkiye ve 33 ülkeye ramazan yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Türkiye ve 33 ülkedeki ramazan yardımlarını sürdürüyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Türkiye ve 33 ülkedeki ramazan yardımlarını sürdürüyor. İDDEF açıklamasına göre, federasyon, "İyiliğe Dokun" sloganıyla gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında hayırseverlerin bağışlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Türkiye, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Türkiye'de 10 bin aileye gıda paketi ulaştıran federasyon, İdlib'deki aşeviyle de her gün 1.500 kişiye iftar yemeği ikram ediyor. Yemen, Gazze, Gine, Mali, Etiyopya, Burkina Faso, Bangladeş, Filipinler, Kamboçya, Kenya ve Nijerya'da da ramazan yardımı yapılırken, Afrika ve Güney Asya'da da su kuyusu açılıyor. Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden "EFT/havale" yoluyla ya da "212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak bağışlarını yapabilecek, "RAMAZAN" yazıp 7230'a SMS göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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