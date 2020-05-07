İDDEF, Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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İDDEF, Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

6 saat önce

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan 2020 çalışmaları kapsamında Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurdu.

İDDEF, Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor, System.String[]

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan 2020 çalışmaları kapsamında Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurdu.


İDDEF, "İyiliğe Dokun" sloganıyla gerçekleştirdiği 2020 yılı ramazan kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışladığı kumanya paketi, zekat, fitre ve fidyeleri koronavirüs salgınından ekonomik olarak etkilenen Türkiye ve Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki gerçek ihtiyaç sahipleri ile medreselerde eğitim gören ilim talebelerine ulaştırdığını bildirdi.


Yurt içinde yardım seferberliği


Verilen bilgiye göre, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin Türkiye'de görülmesinin ardından "Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız" sloganıyla harekete geçen İDDEF şu ana kadar 10 bin aileye gıda paketi ulaştırdı. Ramazan ayı içerisinde de yardım çalışmalarına devam eden İDDEF, koronavirüs sebebiyle işine gidemeyen, çalışamayan, zorunlu olarak evde kalmak durumunda olan yaşlı, hasta ve gerçek ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek kumanya paketlerini teslim ediyor. Hayırseverlerin kampanyaya verdikleri destekle hazırlanan temel gıda malzemelerinden oluşan gıda kolisiyle hem sofralara AŞ hem de sevgi ve muhabbet köprüleri kurarak gönüllerini kazanılmaya devam ediliyor.


Suriye'de her gün bin 500 kişiye iftar


Verilen bilgiye göre, Suriye gibi acil yardım bölgelerine ağırlık vererek iç savaş nedeniyle mağduriyet yaşayan Suriyeli sivillerin Ramazan sevincini yaşaması için çalışan federasyon, İdlib'de hizmete aldığı aşeviyle her gün bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği ikram ediyor. Ramazan ayının ilk günüyle birlikte kazanların kaynamaya başladığı aşevinde yapılan yemekler federasyon ekiplerince paket halinde çadır kentlere ve briket evlere ulaştırılarak yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli sivillere dağıtılıyor. Yemek pişirme ve dağıtma esnasında koronavirüs nedeniyle her türlü tedbir alınırken maske takılıp eldivenler giyilerek çalışmalar sürdürülüyor. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 40 bin kişiye iftar yemeği verilmesi hedefleniyor.


Gazze ve Yemen'de yüzler gülüyor


Federasyonun, iç savaş nedeniyle zor günler geçiren Yemen'de ve yoksulluk içinde yaşayan Gazze'deki Filistinli Müslümanlara, Ramazan çalışmaları kapsamında içerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı kumanya dağıtımı ve evlere sıcak iftar yemeği servisi gerçekleştirdiği belirtildi.


Afrika ve Asya'ya uzanan iyilik eli


Veirlen bilgiye göre, yurtdışında 33 ülke 106 bölgede yerel görevlileriyle yardım çalışmaları yapan federasyon, Afrika kıtasında kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor ve sıcak iftar yemeği ulaştırıyor. Zekat ve fitre emanetlerini ilim talebeleri ile gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim eden federasyon, Batı Afrika ülkesi Gine'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi çevresindeki bin aileye kumanya ulaştırdı. Kamerun'da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği veren federasyon, zekat ve kumanyaları sahadaki yerel görevlileri aracılığıyla teslim ediyor. Mali, Etiyopya, Burkina Faso, Kenya ve Nijerya'da da Ramazan yardımı yapılırken, adak kurban emanetleri muhtaç kimselerin sofrasına ulaştırılıyor. Ramazan ayında su kuyusu çalışmalarına da hız veren İDDEF, hayırseverlerin bağışlarıyla Afrika ve Güney Asya'da su kuyusu açıyor. Güney Asya'nın yoksul ülkelerinden olan Bangladeş, Filipinler ve Kamboçya'daki Müslümanlara iyilik eli uzatan federasyon, sahadaki görevlileri ile ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı yaparak, iftar yemeği ikram ediyor. Kirli su problemi nedeniyle binlerce ölümün yaşandığı Bangladeş'te su kuyusu açan federasyon, huzur ve bereket ayı Ramazan'da kardeşliği ve dayanışmayı pekiştiriyor.


Ramazan boyunca sürecek iyiliğe siz de dokunmak isteyenlerin, yurtiçinde veya binlerce kilometre uzaktaki ümmet coğrafyasında insanların yüzünün gülmesine vesile olmak isteyenlerin; iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarından, telefon ve SMS yoluyla bağış yapılabileceği bildirildi. - İSTANBUL

Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:44 Kaynak: İHA


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