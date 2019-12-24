İDDEF Yemen'deki yardım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDDEF Yemen'deki yardım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

İDDEF Yemen'deki yardım çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı Yemen'de, 410 aileye daha gıda ve battaniye yardımında bulundu.

İDDEF Yemen'deki yardım çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı Yemen'de, 410 aileye daha gıda ve battaniye yardımında bulundu.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Yemen'e Acil Yardım" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, hayırseverlerin bağışladığı gıda kumanyaları ile battaniyelerin ülkeye ulaştırıldığı bildirdi.

Ülke genelinde milyonlarca insanın açlık ve kış aylarının gelmesiyle birlikte soğukla mücadele ettiği belirtilen açıklamada, 12 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'de yaşanan insanlık dramının her geçen gün daha da içler acısı hale geldiği aktarılarak, İDDEF ve diğer yardım kurumlarının dağıtımını gerçekleştirdiği battaniyelerin henüz yeterli sayıya ulaşmadığı ifade edildi.

İDDEF'in Yemen'de 2019 yılında 7 bin 640 aileye kumanya yardımı sağladığı belirtilen açıklamada, "Ülkede 24 milyon insan hayatını idame ettirmek için yardıma ihtiyaç duyuyor ve 14 milyon kişi ise kıtlık riskiyle karşı karşıya yaşıyor. Sizler de Yemenli mağdur kardeşlerimizi yaklaşan kışın zorlu şartlarından korumak için yardım faaliyetlerimize destek verebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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