Son Dakika Haberleri: İddia: Apple'ın Bir Türlü Satışa Çıkaramadığı Airpower'ın Üretimi Başladı

İddia: Apple'ın Bir Türlü Satışa Çıkaramadığı Airpower'ın Üretimi Başladı

1 saat önce

Apple'ın aylardır beklenen kablosuz şarj cihazı AirPower, yakında satışa çıkabilir.

İddia: Apple'ın Bir Türlü Satışa Çıkaramadığı Airpower'ın Üretimi Başladı, System.String[]
Apple'ın aylardır beklenen kablosuz şarj cihazı AirPower, sonunda üretime girmiş olabilir. ChargerLAB adlı Twitter hesabı tarafından paylaşılan gönderide, alınan bu bilginin sağlam bir kaynaktan geldiği kaydedildi.




Eğer ortaya atılan bu iddia doğruysa, tanıtımının üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hala satışa çıkmayan AirPower, önümüzdeki aylarda satışa sunulabilir. iPhone 8 ve iPhone X'un lansmanı sırasında tanıtılan AirPower; iPhone, Apple Watch ve AirPods'unuzu aynı anda şarj edebilme yeteneğiyle öne çıkıyordu.

Attığı tweet ile Apple'ın AirPods ve USB-C kablolarını üreten Luxshare Precision'ın AirPower üretimine başladığını iddia eden ChargerLAB, bunun ardından bir tweet daha atarak Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Pegatron'un da üretime 21 Ocak itibariyle başlayacağını ekledi.

Daha önce Mart 2018'de satışa çıkacağı hakkında söylentiler olan AirPower, bahsi geçen bu tarihte satışa sunulmadığı gibi; üzerinden aylar geçmesine rağmen Apple tarafından da cihazla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. AirPower projesinin iptal edildiği iddialarının da ortaya çıktığı şu günlerde ChargerLAB tarafından gelen bu bilgiler; Apple'ın üretim sorunlarını en sonunda çözerek AirPower'ı satışa çıkaracağını ortaya koymuş oldu.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:44 

Twitter, Apple, Teknoloji
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