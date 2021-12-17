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İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor - Son Dakika

İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor

17.12.2021 13:45
İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor

HAYKURDER'in ulaştığı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği taslak metninde evdeki hayvan sayısına sınırlama içeren düzenlemenin yer aldığı ortaya çıktı. Yönetmelik site ve apartmanlarda 3 köpek veya 5 kedi şeklinde sınırlama getiriyor.

Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklik içeren yasanın meclisten geçerek yürürlüğe girmesinin ardından bakanlık yasanın uygulama yönetmeliklerini hazırlamaya başladı.

Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak ise sivil toplum kuruluşlarının (STK) tüm ısrarlarına rağmen paylaşılmadı.

Hazırlıkları devam eden yönetmeliğin 48 maddelik taslağına ise Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ulaştı ve metnin tamamını yayınladı.

Taslakta daha önce tartışmalara sebep olan evdeki hayvan sayısına sınırlama içeren düzenlemenin yer aldığı ortaya çıktı. Bakanlık hazırladığı uygulama yönetmeliği taslağının 12. Maddesi e bendinde site ve apartmanlarda 3 köpek veya 5 kedi şeklinde sınırlama getiriyor.

KISIRLAŞTIRMA MESELESİ

Yasa hazırlık süreçlerinde tartışmalara konu olan mobil kısırlaştırma ünitelerine ilişkin bir düzenleme de yönetmelikte yer aldı.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı açıklamasında şunları söyledi

"Taslak metinde 20. Madde ve devamında genişçe yer bulan geçici kısırlaştırma üniteleri düzenlemesi var. Ne demek geçici kısırlaştırma ünitesi? Mobil kısırlaştırmayı yasaklayacaktık. Tekerleklisi mobil olan bu ünitelerin, tekerleksizini dizayn edince sorun çözülmüş mü olacak? Niyet hiç de iyi görünmüyor."

MOBİL KISIRLAŞTIRMA

Kanun düzenlemesinden önce bazı klinikler belediyelere mobil olarak kısırlaştırma hizmeti veriyor ve kısırlaştırdıkları hayvanların testis sayısına göre belediyelerden ücret alıyorlardı. Fakat bu hizmet gelişigüzel bir şekilde uygulanıyor, hayvan narkozdan çıkmadan, dikişleri kapanmadan sokağa salınıyordu. Uygulama boyunca birçok hayvan hayatını kaybetti.

EVDEKİ HAYVAN SAYISINA KARIŞILIYOR

Paçalı açıklamasının devamında hayvan sayısının kısıtlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Yasanın hazırlık süreçlerinde en çok tartışma yaratan konulardan biri de evdeki hayvan sayısına kısıtlama getirilmek istenmesi üzerine olmuştu. Kamuoyundaki tepkiler üzerine Özlem Zengin sayı sınırlamasının söz konusu olamayacağını açıklamıştı. Ancak ne yazık ki hükümet bu sözünü de tutmayacak, kamuoyunu kandıracak gibi görünüyor."

"Yönetmelik taslağında açıkça sayı sınırlamasına ilişkin düzenleme var. Ve üstelik evde üretime izin veren, üretimi kollayan bir düzenleme. Üretime, üreticiye her kolaylığı sağlarken hayvanlara yardımcı olmak için zor şartlarda kapılarını onlara açan, imkansızlıktan imkan yaratıp iki hayvana daha yuva olmaya çalışan iyi niyetli insanlara düşmanca düzenlemeler yapan bir bakanlık oldu iyice Tarım ve Orman Bakanlığı."

BU KADARI FAZLA

"Bu taslak bu şekli ile düzeltilmeden yayınlanırsa infial yaratır. Hiç kimse evindeki hayvanı bunların canı öyle istedi diye güle oynaya elleriyle teslim edeceğini sanmasınlar."

"Amaçları kriz üretmekse bilsinler ki asla hiçbir hayvan sever sırf yönetmelikle sayı sınırlaması getiriliyor diye hayvanını ölüme terk etmeyecek, elleriyle bunlara teslim etmeyecek. Akıllarını başlarına alsınlar. Bu kadarı da fazla artık."

İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor

Hayvan Hakları, Köpek, kedi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor - Son Dakika


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