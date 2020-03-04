"İddia değil! Ben mağdurum..." Can Yaman'a şok suçlamanın detayları! - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'İddia değil! Ben mağdurum...' Can Yaman'a şok suçlamanın detayları! - Son Dakika Magazin

"İddia değil! Ben mağdurum..." Can Yaman'a şok suçlamanın detayları!

6 saat önce

Yaşadıklarını anlatan Gökaşan, "İddia değil! Ben mağdurum, kesinlikle samimi davranmadım. Kendisi benim elimi sıktı, mekandan attırmak istedi" diyerek o akşam yaşananları anlattı.

Yaşadıklarını anlatan Gökaşan, "İddia değil! Ben mağdurum, kesinlikle samimi davranmadım. Kendisi benim elimi sıktı, mekandan attırmak istedi" diyerek o akşam yaşananları anlattı.


Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla ekrana gelen "Neler Oluyor Hayatta?", hafta içi her gün 09.00'da Kanal D'de..

Hakan Ural, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:23 
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