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"İddia değil! Ben mağdurum..." Can Yaman'a şok suçlamanın detayları!
6 saat önce
Yaşadıklarını anlatan Gökaşan, "İddia değil! Ben mağdurum, kesinlikle samimi davranmadım. Kendisi benim elimi sıktı, mekandan attırmak istedi" diyerek o akşam yaşananları anlattı.
Yaşadıklarını anlatan Gökaşan, "İddia değil! Ben mağdurum, kesinlikle samimi davranmadım. Kendisi benim elimi sıktı, mekandan attırmak istedi" diyerek o akşam yaşananları anlattı.
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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:23
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