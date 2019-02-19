İddia Ediyorum En İyi Magnolia Tarifi Bu | Acayip Tarifler
1 saat önce
Selamlar gönül dostlarımBugün benden oldukça uzun zamandır istediğiniz #magnolia tatlısıyla geldim. İnternette ya da farklı mecralarda bir çok tarif var. Fakat inanın bir çoğu orijinal magnolianın yanından bile geçmiyor.
Selamlar gönül dostlarım
Bugün benden oldukça uzun zamandır istediğiniz #magnolia
tatlısıyla geldim. İnternette ya da farklı mecralarda bir çok tarif var. Fakat inanın bir çoğu orijinal magnolianın yanından bile geçmiyor. Daha önce deneyip aradığınızı bulamadıysanız bir kere de benim tarifimle yapın bakalım. Beğeni ve yorumları eksik etmeyelim lütfen ??
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:25 Kaynak: Youtube
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