İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı - Son Dakika
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İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı

05.04.2022 13:09
İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra ortadan kaybolan HDP'li Semra Güzel'in, yasadışı yollarla Suriye'de YPG kontrolündeki alana geçtiği iddia edildi. Dokunulmazlık dosyasının TBMM'de tartışıldığı sırada Güzel'in Şırnak'taki Ezil Çayı üzerinden sınır ötesine geçtiği sanılıyor.

Akşam'da yer alan habere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldikten ortadan kayboldu. Güzel'in savunmasını bile başka HDP'li vekiller yaptı.

EN SON ŞIRNAK'TA

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında "yurt dışına çıkma yasağı" koyduğu HDP'li vekil Semra Güzel hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Güzel verdiği adreslerde bulunamadı.

Görgü tanıkları Güzel'i ocak ayı sonlarında Diyarbakır'da kısa bir süre sonra da Şırnak'ta gördü. HDP'li Güzel'in Ezil Çayı üzerinden Suriye'de YPG'nin kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. Geçiş yaptığı sırada Güzel'in hala dokunulmazlığı kaldırılmadığı öğrenildi. Kaçan Güzel'in dokunulmazlığı TBMM'deki oylamayla 1 Mart'ta kaldırılmıştı.

DANIŞMANI DA FİRAR ETMİŞTİ

Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu belirlenmişti. Güzel'in Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkınca danışmanının da Almanya'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı.

'SÖZLÜ'SÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Adıyaman'da öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP'li Semra Güzel kendisini "sözlüm" diyerek savunmuştu.

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Semra Güzel, Rojava, Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı - Son Dakika


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