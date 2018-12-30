Son Dakika Haberleri: İddia İçin Atladığı Denizde Boğuldu

İddia İçin Atladığı Denizde Boğuldu

1 saat önce

İddia için atladığı denizde boğuldu Denize atlayan gencin aramaları sürüyorİSTANBUL - Kartal'da bir genç arkadaşları ile girdiği iddia sonucu denize girdi.

İddia için atladığı denizde boğuldu
Denize atlayan gencin aramaları sürüyor

İSTANBUL - Kartal'da bir genç arkadaşları ile girdiği iddia sonucu denize girdi. Denize giren gencin cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 03.00 saatlerinde, Kartal, Kordonboyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre Barış Kekeç arkadaşları ile sahilde oturuyordu. Arkadaşları ile bir süre burada sohbet eden Kekeç, arkadaşları ile denize girme konusunda iddiaya girdi. Barış Kekeç kıyafetlerini çıkartarak denize girdi. Burada bir süre yüzen Kekeç, kıyıya tekrar çıkmak isterken akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılması ile birlikte yüzmekte zorlandı.
Kekeç'in denizde boğulmaya başladığını gören arkadaşları, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. olay yerine gelen ekipler, Kekeç'i deniz üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sahil güvenliğine ve deniz polisine haber verildi. Ekipler, akıntı ile birlikte kaybolan Barış Kekeç'in cesedini arama çalışması başlattı.
Genç adam denizde boğuldu, ailesi de hüzne boğuldu
Acı haberin verilmesi üzerine, olay yerine gelen aile büyük bir hüzne boğuldu. Barış Kekeç'in annesi sinir krizi geçirirken, babası ise denize atlamak istedi. Denize doğru koşarken, çevredeki vatandaşlar tarafından durduruldu. Olay anında yanında bulunan bir arkadaşı ise, kendini suçlayarak göz yaşları döktü.
Kekeç'in cansız bedeninin arama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:20 Kaynak: İHA

Kartal, Genç, 3. Sayfa
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