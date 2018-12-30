İddia İçin Atladığı Denizde Kaybolan Genci Arama Çalışmaları Sürüyor

İddia için atladığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyorİSTANBUL - Kartal'da arkadaşları ile iddiaya girerek atladığı denizde kaybolan Barış Kekeç'i arama çalışmaları sürüyor.

İddia için atladığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor



İSTANBUL - Kartal'da arkadaşları ile iddiaya girerek atladığı denizde kaybolan Barış Kekeç'i arama çalışmaları sürüyor.

Kartal Kordonboyu sahilinde sabaha karşı arkadaşları ile oturan Barış Kekeç, denize girme konusunda iddialaştı. İddiaya göre Barış Kekeç kıyafetlerini çıkartarak denize girdi. Burada bir süre yüzen Kekeç, kıyıya tekrar çıkmak isterken akıntıya kapıldı. Kekeç bir süre sonra gözden kaybolunca arkadaşları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sahil güvenlik ve deniz polisi, deniz yüzeyinde arama yaparken, balık adamlar da Kekeç'in son görüldüğü bölgede dalış gerçekleştirdi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ailenin de sahilde bekleyişinin sürdüğü görüldü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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