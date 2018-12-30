Son Dakika Haberleri: İddia İçin Girdiği Denizde Kayboldu

İddia İçin Girdiği Denizde Kayboldu

1 saat önce

İstanbul Kartal'da bir şahıs, arkadaşları ile girdiği iddia sonucu denize daldı ve kayboldu.

İddia İçin Girdiği Denizde Kayboldu, System.String[]
İstanbul Kartal'da bir şahıs, arkadaşları ile girdiği iddia sonucu denize daldı ve kayboldu.

Olay, saat 03.00 saatlerinde Kordonboyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Kekeç (30), arkadaşları ile denize girme konusunda iddiaya girdi. Ardından da denize girdi. Burada bir süre yüzen Kekeç, kıyıya tekrar çıkmak isterken akıntıya kapıldı ve kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, Kekeç'i deniz üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sahil güvenliğine ve deniz polisine haber verildi. Ekipler, akıntı ile birlikte kaybolan Barış Kekeç'in cesedini arama çalışması başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:56 Kaynak: İHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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