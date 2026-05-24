İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP\'yi seçime kendisi götürecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması, parti kulislerini hareketlendirdi.
Yakın çevresinden sızan iddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda bir olağanüstü kurultay yapmayı düşünmediği ve partiyi olası genel seçimlere bizzat kendi liderliğinde götürmek istediği öne sürüldü. TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik dile getirdiği iddiada, "Yakın zamanda bir kurultay beklenmiyor. CHP’yi seçimlere Kılıçdaroğlu götürecek. Cumhurbaşkanı adayı kendisi olmayacak." dedi.
Öte yandan, önceki gün Kılıçdaroğlu ile telefonda konuşan Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa bilgilendirmede bulunmuştu. Özel, Kılıçdaroğlu'na "Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." dediğini aktarmıştı.
CHP'de ne zaman yapılacağı merak edilen seçimli kurultayla ilgili bir açıklama da Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin'den gelmişti. Sözcü'ye konuşan Tekin, “Kaos yok. İstanbul’da yeni kongre yapılacak” ifadelerini kullanırken, olağanüstü kurultay hazırlıklarının kısa sürede başlatılacağını ve sürecin fazla uzatılmayacağını da belirtmişti. Ayrıca Tekin, CHP'nin seçimli büyük kurultayının yedi ay sonra gerçekleşeceğini söylemişti.
