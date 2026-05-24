İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek

24.05.2026 17:51
Mutlak butlan kararının ardından CHP'de genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi ne zaman kurultaya götüreceği merak konusu olurken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda kurultayı düşünmediği, CHP'yi genel seçimlere kendisinin götürmeyi istediği öne sürüldü. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ise Kılıçdaroğlu olmayacağı iddia edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması, parti kulislerini hareketlendirdi.

"CHP'Yİ SEÇİMLERE KILIÇDAROĞLU GÖTÜRECEK"

Yakın çevresinden sızan iddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda bir olağanüstü kurultay yapmayı düşünmediği ve partiyi olası genel seçimlere bizzat kendi liderliğinde götürmek istediği öne sürüldü. TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik dile getirdiği iddiada, "Yakın zamanda bir kurultay beklenmiyor. CHP’yi seçimlere Kılıçdaroğlu götürecek. Cumhurbaşkanı adayı kendisi olmayacak." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: EN KISA ZAMANDA KURULTAY İSTİYORUZ

Öte yandan, önceki gün Kılıçdaroğlu ile telefonda konuşan Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa bilgilendirmede bulunmuştu. Özel, Kılıçdaroğlu'na "Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." dediğini aktarmıştı.

GÜRSEL TEKİN: BÜYÜK KURULTAY 7 AY SONRA

CHP'de ne zaman yapılacağı merak edilen seçimli kurultayla ilgili bir açıklama da Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin'den gelmişti. Sözcü'ye konuşan Tekin, “Kaos yok. İstanbul’da yeni kongre yapılacak” ifadelerini kullanırken, olağanüstü kurultay hazırlıklarının kısa sürede başlatılacağını ve sürecin fazla uzatılmayacağını da belirtmişti. Ayrıca Tekin, CHP'nin seçimli büyük kurultayının yedi ay sonra gerçekleşeceğini söylemişti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 18:02:34.
