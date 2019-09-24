Son Dakika Haberleri: İddia kuponunda esrar satışı yapan şahıs tutuklandı
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İddia kuponunda esrar satışı yapan şahıs tutuklandı

1 saat önce

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince, firari şüpheli olarak aranması bulunan M.Ç.M isimli şahıs eski pazar yerinde devriye faaliyeti esnasında yakalandı.

İddia kuponunda esrar satışı yapan şahıs tutuklandı, System.String[]

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince, firari şüpheli olarak aranması bulunan M.Ç.M isimli şahıs eski pazar yerinde devriye faaliyeti esnasında yakalandı.


Polis ekiplerince şahsın üzerinde yapılan aramalarda iddia kuponlarına sarılı vaziyette kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç. M savcı karşısına çıkarıldı. Savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şahıs " Uyuşturucu madde imal ve ticareti " suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:51 Kaynak: İHA
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