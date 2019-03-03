Son Dakika Haberleri: İddia: Microsoft, Ünlü Strateji Oyunlarının Geliştiricisini Satın Alacak

İddia: Microsoft, Ünlü Strateji Oyunlarının Geliştiricisini Satın Alacak

1 saat önce

Geçtiğimiz yıl yaptığı stüdyo satın alma duyurularıyla oldukça dikkat çeken Microsoft, iddialara göre yeni bir oyun stüdyosunu daha bünyesine katıyor.

İddia: Microsoft, Ünlü Strateji Oyunlarının Geliştiricisini Satın Alacak, System.String[]
Microsoft'un yeni bir oyun stüdyosunu daha bünyesine katacağına dair söylentiler bulunuyor. Microsoft, E3 2018'de beş adet oyun stüdyosunu Xbox'a özel oyun yapmaları için satın aldığını duyurmuştu. Görünen o ki teknoloji devi burada duracak gibi değil. Çıkan iddialara göre Microsoft, Company of Heroes ve Warhammer 40.000: Dawn of War gibi gerçek zamanlı strateji oyunları yapan Relic Entertainment'ı satın almaya hazırlanıyor.

Microsoft'un Relic Entertainment'ı alacağı yönündeki söylenti, sızıntı haberleriyle bilinen Twitter kullanıcısı Klobrille'den geldi. Kullanıcı, bu iddiası için yeterli kanıt sunmasa da E3 2016'da Microsoft'un Age of Empires 4 ile ilgili duyuru yapacağını söylemiş ve bu konuda haklı çıkmıştı.




Şirket, birkaç ay önce de Pillars of Eternity, The Outer Worlds gibi oyunların yapımcısı Obisidian Entertainment ve Wasteland ve Torment serisinin yapımcısı InXile Entertainment'ı satın aldığına dair duyurular yapmıştı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:00 

Microsoft, Teknoloji
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