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İddianamede ayrıca 2 sanık hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten...
6 saat önce
İddianamede ayrıca 2 sanık hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan hapis cezası istendi.
İddianamede ayrıca 2 sanık hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan hapis cezası istendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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