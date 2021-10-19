İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler - Son Dakika

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Eda Nur Kaplan, geçtiğimiz Ağustos ayında ikamet ettikleri sitedeki evden atlayarak yaşamına son vermişti. Genç kızın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame de tamamlandı. Genç kızın baygın olduğu sırada cinsel saldırıya uğradığı belirtilen iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle iki sanık hakkında 18'er yıl hapis talep edildi.

"KÜÇÜK KIZIN BAZI ŞEYLERE DAYANAMIYOR"

Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, geçen 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Y.G., M.A. ve A. K. gözaltına alındı. Eda Nur Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Y.G ile M.A, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Aşkın K. ise serbest bırakıldı.

"BAYGIN OLDUĞU SIRADA ZORLA İLİŞKİYE GİRDİLER"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Y.G. ve M.A hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz'da ablasıyla şüphelilerin bulunduğu eğlence mekanına gittiği, bir süre alkol aldıktan sonra başka bir mekanda alkol almaya devam ettikleri belirtildi. Bir süre sonra Eda Nur Kaplan ile şüpheli Y.G'nin eğlence mekanından ayrılarak, şüpheli M.A'nın sahibi olduğu günübirlik kiralanan otele gittikleri aktarıldı. Burada Y.G.'nin alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi M.A'nın gerçekleştirdiği belirtildi.

İKİSİ HAKKINDA 18 YIL HAPİS İSTENDİ

Cinsel saldırı eylemi sırasında Eda Nur Kaplan'ın içinde bulunduğu şartlar, aldığı alkolün etkisi ile direnemediği ve rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği belirtilerek, "Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan'a karşı nitelikli cinsel saldırı suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır" denildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Eda Nur Kaplan'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' eylemleri nedeniyle şüpheliler şüpheliler hakkında 18'er yıl hapis talep edilirken, soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan A. K. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.