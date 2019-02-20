Son Dakika Haberleri: İddianamede Tüm Şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" Suçundan...

İddianamede Tüm Şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" Suçundan...

1 saat önce

İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

İddianamede Tüm Şüphelilerin
İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:44 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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