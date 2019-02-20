İddianamede Tüm Şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" Suçundan...
1 saat önce
İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.
İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:44 Kaynak: AA
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