İddianamede, Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.
25.12.2020 14:21
İddianamede, Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.
İddianamede, Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı Öldürdükleri adamın cansız bedenini battaniye sarıp taşıdılar! O anlar kamerada Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı Kazazede kuryenin yere düşen telefonunu alıp kaçan şahıs "İnsanlık ölmüş" dedirtti Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu