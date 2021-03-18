İddianameden: "HDP, terör örgütü PKK/KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur."
18.03.2021 12:11
İddianameden: "HDP, terör örgütü PKK/KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur.
İddianameden: "HDP, terör örgütü PKK/KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur."
Terör, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İddianameden: 'HDP, terör örgütü PKK/KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur.' - Son Dakika
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