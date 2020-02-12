İDDMİB, ABD mutfağından daha fazla pay hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İDDMİB, ABD mutfağından daha fazla pay hedefliyor - Son Dakika Ekonomi

İDDMİB, ABD mutfağından daha fazla pay hedefliyor

24 dakika önce

Türkiye mutfak sektörü, Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşını fırsata çevirmek için harekete geçti.

İDDMİB, ABD mutfağından daha fazla pay hedefliyor, System.String[]

Türkiye mutfak sektörü, Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşını fırsata çevirmek için harekete geçti. Yıllık 52 milyar dolarlık mutfak eşyası ithalatı yapan ülkedeki eyaletlerde çalışma başlatan İDDMİB, bu pazara olan 150 milyon dolarlık ihracatı artırmayı hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz
Çin'de koronavirüs haberleri yapan gazeteciden 4 gündür haber alınamıyor Çin'de yaşayan Türk akademisyen vahim durumu duyurdu: Her evden sadece bir kişi dışarı çıkabiliyor Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 1114'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
08:09 Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye binlerce destek mesajı yağdı
08:12 Şarkıcı Zeynep Bastık, Yasak Elma dizisine geri dönüyor
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 08:34:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İDDMİB, ABD mutfağından daha fazla pay hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]