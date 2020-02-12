İDDMİB, ABD mutfağından daha fazla pay hedefliyor

Türkiye mutfak sektörü, Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşını fırsata çevirmek için harekete geçti. Yıllık 52 milyar dolarlık mutfak eşyası ithalatı yapan ülkedeki eyaletlerde çalışma başlatan İDDMİB, bu pazara olan 150 milyon dolarlık ihracatı artırmayı hedefliyor.