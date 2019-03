İddmib'den 10 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye ekonomisini büyütmenin en önemli yolunun ihracat olduğunu ve her firmanın ürettiğinin en az yarısını ihraç etmesi gerektiğini belirterek, "Sektör olarak bu yılki ihracat hedefimizi 10 milyar...

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye ekonomisini büyütmenin en önemli yolunun ihracat olduğunu ve her firmanın ürettiğinin en az yarısını ihraç etmesi gerektiğini belirterek, "Sektör olarak bu yılki ihracat hedefimizi 10 milyar dolar olarak belirledik." dedi.



Öztiryak, İDDMİB'in yeni dönem hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında, alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak ve ambalaj olmak üzere 9 ayrı alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan birliğin geçen yılı yüzde 18,8'lik artış ve 8,2 milyar dolarlık ihracatla tamamladığını söyledi.



Sektörün en önemli ihracat pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu ve en çok ihracatın Almanya'ya yapıldığını aktaran Öztiryaki, gelecek dönemde mevcut pazarları güçlendirip aynı zamanda da yeni pazarlara yöneleceklerini anlattı.



Öztiryaki, Ticaret Bakanlığı'nın hedef olarak gösterdiği Hindistan, Meksika, Çin ve Rusya'nın yanında Afrika pazarına özel bir önem vereceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Afrika'da yeni bir senaryo yazılıyor, yeni bir hayat oluşuyor. Zaman geçtikçe herkes o bölgeyi konuşacak. Biz şu anda kaliteli ürünleri değerinde fiyata satan bir ülke konumundayız. Afrika'nın kaynaklarını ucuza alıp onlara ürünleri pahalı satan diğer ülkeler gibi değiliz. Afrika'da mevcut durumda operasyonlarımız ufak olsa da oransal olarak hızla büyüyor. Eskiden bölgede sadece Kuzey-Güney hattında ticaret yaparken, artık Nijerya'dan Kenya'ya uzanan Doğu-Batı hattında yer almayı ve Afrika'yı Türk ürünleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. Çin başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin de etkili olduğu bu pazarda yerimizi bir an önce almamız gerekiyor."





"ABD pazarında fırsat var"



İDDMİB Başkanı Öztiryaki, ABD pazarının da son derece önemli bir pazar olduğuna işaret ederek, özellikle Çin'le başlayan ticaret savaşları sonrasında ciddi bir fırsat oluştuğunu ve Türkiye'ye kapı açıldığını anlattı.



ABD'nin mutfak pazarının en büyük ülkesi olduğunu ve önce endüstriyel mutfak ürünleri ile başlayıp arkasından diğer alt sektörlerle ABD pazarındaki etkinliklerini artıracaklarını belirten Öztiryaki, "New York'ta, San Francisco'da, Chicago'da, Los Angeles'ta ve Miami'de Türk mutfak ürünleri ile Amerikalıları ve şefleri buluşturacak organizasyonlar yapacağız. Sosyal medyada etkili insanlarla iş birliği yapacağız, bloggerlar ile çalışacağız ve Türk ürünlerinin bilinirliğini artıracağız. Buna Türkiye'nin rol model projesi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Öztiryaki, İDDMİB olarak sektörel elçi oluşturmaya yönelik bir projeleri olduğunu aktararak, bu elçilerin dünyanın çeşitli yerlerindeki ticaret müşavirlerinin ve ataşelerinin yanlarında olabileceğini belirtti.



Bu kişilerin ülkelerdeki ticaret ataşeleri ile sektörler arasında birer köprü vazifesi yapmasını planladıklarını vurgulayan Öztiryaki, böylece hem ataşelerin yüklerinin hafifleyeceğini hem de sektörlerin kendi temsilcilerine kolaylıkla ulaşıp ilgili ülkedeki işleri büyütmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.



Öztiryaki, "Bunu sayın Ticaret Bakanımızla da konuştuk ve çok olumlu baktı. Eğer proje kabul edilirse mutfakla ilgili olarak Chicago'daki ticaret ataşemizin yanına bizden birini göndereceğiz. Bütçesini de biz karşılayacağız. Sektörlerin talep ettiği her ülkede bunu yapmayı düşünüyoruz. İlk sırada ABD ve Avrupa ülkeleri geliyor." diye konuştu.



"Yabancı öğrenciler bizim uç beylerimiz olabilir"



Türkiye'deki yabancı öğrencilere yönelik olarak da önemli bir projeleri olduğunu anlatan Öztiryaki, Türkiye'de 125 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü anımsattı.



Öztiryaki, bu öğrencilerin eğitimleri bittikten sonra ülkelerine döndüğünü kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ancak biz onların Türkiye'deki firmalarımızda çalışarak ülkelerine döndüklerinde ülkemiz ve ürünlerimiz hakkında çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Bu öğrencilere mezun olduklarından itibaren minimum 2 senelik çalışma izni verilmesini talep ediyoruz. Böylece burada çalışan yabancı öğrenciler ülkelerine döndükten sonra bizim gönüllü elçilerimiz haline gelebilir, kendi ülkeleriyle aramızda sıcak ticari ilişkilerin gelişmesini sağlayabilirler. Dünya artık network'ler üzerinde dönüyor ve bizim de bu network'leri oluşturmamız gerekiyor. Türkiye'de çalışan yabancı öğrenciler gelecekte bizim firmalarımızın uç beyleri olabilirler."



İDDMİB olarak bu sene geçtiğimiz yıl olduğu gibi sektörün en önemli fuarlarına milli katılım organizasyonları gerçekleştireceklerini anlatan Öztiryaki, ayrıca sektörel ticaret heyetleri ve Ur-Ge çalışmaları ile ihracatı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.





"Cari açığı azaltmanın bir yolu da ara mamülden geçiyor"



Tahsin Öztiryaki, temel hedeflerinin Türkiye'nin ihracatının artırılması ve cari açığının azaltılması olduğunu belirterek, "İhracat artışı sağlamak için dünyanın birçok ülkesine fuar katılımları ve ticaret heyetleri düzenliyoruz, bununla beraber ülkemize alım heyetleri getiriyoruz. İhracat artışının yanında cari açığı azaltmanın diğer bir yolu ise özellikle üretimde girdi olarak kullanılan ara mamullerin ithalatının azaltılmasını sağlayacak önlemler almak." şeklinde konuştu.



İDDMİB olarak yakın zamanda ülkemizde üretilebilecek fakat halihazırda ithal edilmek zorunda kalınan ara mamullere ilişkin bir çalışma başlatıldığını kaydeden Öztiryaki, "Çalışma sonunda ihracatçılarımızın en çok ihraç ettiği 3 ürünün üretiminde kullandıkları ara mamuller belirlenecek. Söz konusu ara mamullerin Türkiye'de üretilip üretilmeyeceğine bakılacak. Halihazırda üretiliyorsa da üreten firmaların kapasite artırım olanakları değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.



"LME depoları açılacak"



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tahsin Öztiryaki, Demir Dışı Metaller Lojistik Merkezi projesi içinde LME depolarının yer alacağı bilgisini vererek, LME depolarının mevzuat iyileştirmelerine ihtiyaç duyulduğu için bu güne kadar açılamadığını söyledi.



LME depolarının Türkiye sanayisi için önemli bir haber olacağını vurgulayan Öztiryaki, bu konunun devletin destekleriyle gerçekleştirileceğini anlattı.



Öztiryaki, İstanbul'da kurulması planlanan LME depolarıyla ilgili detaylı bilginin yakın zamanda duyurulacağını ifade etti.



Ur-Ge projeleri ile ihracat artışı yakalandığına işaret eden Öztiryaki, "Ur-Ge projelerinin gelişimi için bakanlıkla da görüşüyoruz. Ur-Ge'de köklü değişikliklere ihtiyaç yok. Afrika gibi ülkelerde B2B yapmakta zorlanıyoruz. Henüz gelişmekte olan pazarlar. Fuarlara katılarak Ur-Ge yapmayı teklif ettik." şeklinde konuştu.



Öztiryaki, alüminyum sektöründe ABD'ye ihracatın yüzde 174 arttığını belirterek, "Türkiye'deki alüminyum imalatı, kapasitesi ve teknik verimliliği çok güçlü. ABD'de de pazar çok büyük. Kendileri üretse bile ithalata ihtiyaçları var. Dolayısıyla biz alüminyumda hala büyüyeceğiz." diye konuştu.



ABD'nin mutfak sektöründe 40 milyar dolarlık ithalatı olduğuna işaret eden Öztiryaki, "ABD'deki bütün satın alıcılar ve servis verenlerin B planına ihtiyaçları var. Bu B planı biziz. İDDMİB'in ABD'ye 286 milyon dolarlık ihracatı var. Bunu 2 katına çıkartmak istiyoruz." dedi.



Kurlarda istikrardan yana olduklarını aktaran Öztiryaki, kurlarda bir miktar daha yukarı doğru hareketin de kendileri için problem olmayacağını ifade etti.

