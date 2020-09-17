İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni - Ticaret Bakanı Pekcan - Son Dakika

İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni - Ticaret Bakanı Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak gerek ihracatta devlet destekleri gerekse diğer çalışmalarımızla her zaman ihracatçılarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak gerek ihracatta devlet destekleri gerekse diğer çalışmalarımızla her zaman ihracatçılarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sektörümüzdeki tüm firmaları, Bakanlığımızın desteklerinden yararlanmaya davet ediyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçı Birliğinin (İDDMİB) İhracatçın Metalik Yıldızları Ödül Töreni'ne videokonferans ile katıldı.

Açılışta konuşan Pekcan, sektörün inşaattan altyapıya, ulaştırmadan otomotiv ve savunma sanayisine pek çok kritik sektörü destekleyen oldukça stratejik bir sektör olduğunu vurguladı. Sektörün, sağladığı istihdam boyutuyla da çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Sizlerin gerçekleştireceği profesyonel ve titiz çalışmalar ile, yenilikçi üretim ve ürün geliştirme stratejileri ile, etkin pazar ve pazarlama politikaları ile, ülkemizin küresel metal ve metalden eşya sektörü içindeki konumunun her geçen gün daha da güçlenmesini arzu ediyoruz. Bunun için ilgili tüm aktörler olarak hep birlikte işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Pekcan, Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'na göre bu yıl İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük küresel ekonomik gerileme ile karşı karşıya olunduğuna işaret ederek altın hariç emtia fiyatlarının ocak-temmuz döneminde yüzde 20 gerilediğini, petrol fiyatlarının da Nisan ayında 20 doların altına düştüğünü belirtti.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Pekcan, Kovid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine rağmen Türkiye'nin pek çok ülkeyle kıyasla çok daha iyi bir durumda olmaya ve pozitif ayrışmaya devam ettiğini vurguladı. Pekcan, "Bu yıl sonu itibarıyla ve özellikle de 2021 yılında, dış pazarlarımızdaki koşulların da iyiye gitmesi beklentisiyle en etkin ve en hızlı toparlanma gerçekleştiren ülkeler arasında olacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü'nün 1948 yılından bu yana dünya toplam ihracatına ilişkin verileri baz alındığında, Türkiye'nin ihracatının dünya ihracatı içindeki payının ilk defa Özel Ticaret Sistemi bazlı olarak binde 9,1, Genel Ticaret Sistemi bazlı olarak ise binde 9,6 ile en yüksek rakama ulaştığını söyledi.

Altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 82,9, Ocak-Ağustos dönemine ise yüzde 83,6 seviyesinde olduğunu aktaran Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, gerek ulusal gerek küresel ölçekte toparlanma sürecinin hızlanması ile gerçek potansiyellerimizi yansıtacak performanslara en kısa sürede ulaşmayı öngörüyoruz. Demir-çelik ve demir dışı metaller sektörümüze yakından baktığımızda, sektörün toplam ihracatının geçtiğimiz sene yüzde 7 düşüşle 22,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bir diğer ifadeyle ülkemizin toplam ihracatının yüzde 12,5'ini sektörümüz tek başına gerçekleştirmiştir. 22,7 milyar dolarlık ihracatımızın 10 milyar doları demir-çelik ürünlerinden, 6,6 milyar doları demir veya çelik bazlı eşyadan, 6,1 milyar doları da diğer metaller bazlı eşyadan gelmektedir."

Pekcan, sektörün ihracatında 2020 yılında belli bir düşüş gözüktüğünü dile getirerek şunları söyledi:

"Ancak bu bir taraftan pandemi koşulları bir taraftan da ABD ve AB'nin ülkemiz demir-çelik ürünlerine karşı uyguladığı korumacılık önlemlerinden oluşmaktadır. Türkiye olarak biz de hem AB hem de ABD'ye karşı yasal tüm haklarımızı kullanmak adına Dünya Ticaret Örgütü nezdinde yakinen takip ediyor ve haklarımızı her platformda alıyoruz. Bir taraftan da hem AB Komisyonu hem de üye ülkelerin hemen hemen tamamı ile bu konuyu hem Gümrük Birliğinin güncellenmesi hem de demir çelik ürünlere uyguladıkları yaptırımların haksızlığını göstermek adına çeşitli platformlarda görüşmeler gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunulan tüm bu koşullara rağmen, bu yıl Eylül ayı ortası itibarıyla 14 milyar dolar gibi önemli bir ihracat yapan sektörümüzü ve tüm üyelerini candan tebrik ediyorum. Türkiye, metal sektöründe dünya piyasalarındaki önemli aktörlerden birisi olmaya devam edecek. Geçtiğimiz sene ham çelik üretiminde 33,7 milyon ton ile dünyada 8. sırada yer aldık. Sizlerin çalışmaları sayesinde bu konumumuzu inşallah daha da güçlendireceğiz."

Bakanlık olarak gerek ihracatta devlet destekleri gerekse diğer çalışmalarıyla ihracatçıların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerine işaret eden Pekcan, "Sektörümüzdeki tüm firmaları, Bakanlığımızın desteklerinden yararlanmaya davet ediyoruz. desteklerimizden en etkin şekilde faydalanmasını umut ediyoruz." dedi.

-"Kolay İhracat Platformu'muzu herkesin kullanmasını arzu ediyorum"

Bakan Pekcan, Kovid-19 salgınının yaşandığı mart ayından bu yana ihracatçının yanında olmak, desteklemek adına ekstra bir gayret sarf ettiklerini, bu dönemde dijitalleşme çalışmalarına daha da hız verdiklerini bildirdi. Sanal Ticaret Heyetleri gibi önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini anlatan Pekcan, geçen ay itibarıyla Kolay İhracat Platformu'nu devreye aldıklarını hatırlattı. Pekcan, "Yapay zeka teknolojisi ile çalışan ve her bir ihracatçımıza kapsamlı bir dijital danışmanlık hizmeti sunabilecek olan Kolay İhracat Platformu'muzu herkesin kullanmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

KOBİ'lere ihracatçı olmaları yönünde eğitimlere de devam edeceklerini ifade eden Pekcan, Türk Eximbank ile ihracatçı ve yatırımcılara destek sağladıklarını anlattı.

İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni - Ticaret Bakanı Pekcan

Ruhsar Pekcan, Türkiye, İhracat, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni - Ticaret Bakanı Pekcan - Son Dakika Ekonomi

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